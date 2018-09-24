Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Celebridades

Gisele Bündchen e a mãe estrelam capa de revista

A modelo também conta nas páginas da revista sobre seu novo projeto: a ampliação do Água Limpa, voltado a conservação hídrica do Rio Grande do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 18:14

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 18:14

A top model estrelou a capa da Vogue Raízes junto com sua mãe Crédito: Reprodução/ Instagram @gisele
Gisele Bündchen é a protagonista da edição de Outubro da Vogue Brasil, revista que tem o tema Raízes, sugerido pela própria top. Os cliques foram feitos por Zee Nunes no Rio Grande do Sul, estado natal da übermodel.
A modelo aparece em contato com a natureza, meditando e ficando com a família. Sua mãe, Vânia Bündchen, aparece em uma das quatro capas da edição. "Como é bom estar contigo mãezinha. Resgatar um pouco da minha essência, das minhas origens, da minha conexão com a natureza", escreve a modelo.
"O que eu amo sobre fotografias é quando eu consigo capturar a verdade, e esta foto captura o momento afetuoso de Gisele abraçando sua linda mãe Vânia", descreve Nunes.
Gisele também conta nas páginas da revista sobre seus dois novos projetos: a ampliação do Água Limpa, voltado a conservação hídrica do Rio Grande do Sul, que agora será aplicado ao rio Jacuí. A Vogue Brasil de outubro chega às bancas no dia 28 de setembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte
Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados