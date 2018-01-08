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Dinamite na cama

Gel anti-impotência com nitroglicerina explosiva surge como novo Viagra

Estudos mostram que ele funciona 12 vezes mais rápido do que a pílula azul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 13:11

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 13:11

O gel funciona mais de 12 vezes mais rápido do que o Viagra Crédito: Reprodução/Internet
É uma nova solução para a disfunção erétil: um gel anti-impotência feito com nitroglicerina, um líquido oleoso e incolor que pode explodir espontaneamente em grandes quantidades.
O gel funciona mais de 12 vezes mais rápido do que o Viagra, liberando gás de óxido nítrico à medida que é esfregado no órgão sexual masculino, o que dilata os vasos e aumenta o fluxo sanguíneo.
O estudo, da University College Hospital, de Londres, e outros centros em todo o país descobriram que 44% dos homens testados conseguiram alcançar uma ereção após cinco minutos. Dos 220 testes realizados, 70% por cento se tornaram excitados em 10 minutos.
À medida que o produto químico se infiltra, libera o gás óxido nítrico, o que ajuda a dilatar os minúsculos vasos sanguíneos que bombeiam sangue para a área durante a excitação.
O urologista David Ralph disse ao "The Sun": "As vantagens incluem potencial para uma ação rápida e facilidade de uso. O uso dele poderia ser incorporado nas preliminares sexuais, aumentando o nível de intimidade entre casais".
Houve alguns efeitos colaterais leves, incluindo dores de cabeça, mas os médicos afirmam alterar os ingredientes ligeiramente, garantindo melhores resultados.
Os cientistas estão planejando novos estudos. Segundo eles, o gel poderá estar nas prateleiras no próximo ano, custando apenas £ 1 (cerca de R$ 4,40).

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