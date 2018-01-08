Gel anti-impotência com nitroglicerina explosiva surge como novo Viagra

O gel funciona mais de 12 vezes mais rápido do que o Viagra Crédito: Reprodução/Internet

É uma nova solução para a disfunção erétil: um gel anti-impotência feito com nitroglicerina, um líquido oleoso e incolor que pode explodir espontaneamente em grandes quantidades.

O gel funciona mais de 12 vezes mais rápido do que o Viagra, liberando gás de óxido nítrico à medida que é esfregado no órgão sexual masculino, o que dilata os vasos e aumenta o fluxo sanguíneo.

O estudo, da University College Hospital, de Londres, e outros centros em todo o país descobriram que 44% dos homens testados conseguiram alcançar uma ereção após cinco minutos. Dos 220 testes realizados, 70% por cento se tornaram excitados em 10 minutos.

À medida que o produto químico se infiltra, libera o gás óxido nítrico, o que ajuda a dilatar os minúsculos vasos sanguíneos que bombeiam sangue para a área durante a excitação.

O urologista David Ralph disse ao "The Sun": "As vantagens incluem potencial para uma ação rápida e facilidade de uso. O uso dele poderia ser incorporado nas preliminares sexuais, aumentando o nível de intimidade entre casais".

Houve alguns efeitos colaterais leves, incluindo dores de cabeça, mas os médicos afirmam alterar os ingredientes ligeiramente, garantindo melhores resultados.