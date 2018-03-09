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Formigamento nas mãos pode ser sintoma de doença; entenda

Síndrome do Túnel do Carpo afeta 150 mil pessoas por ano no Brasil

Publicado em 09 de Março de 2018 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 19:00
Bom posicionamento do punho e postura correta podem ajudar a prevenir o problema Crédito: Reprodução | Pixabay
Você já sentiu formigamento nas mãos ao fazer atividades corriqueiras do seu dia a dia? Quando levanta uma jarra de suco, dirige o carro ou usa um tablet ou celular? Cuidado. Formigamento na palma das mãos, pontadas nos dedos e até dores nessa região podem ser sintomas da Síndrome do Túnel do Carpo, doença que afeta 150 mil pessoas por ano no Brasil.
A fisioterapeuta Walkiria Brunetti alerta que se o formigamento não acontece com frequência e desaparece poucos minutos depois de acontecer, não há motivo para preocupação. "Mas, se a pessoa sentir sempre que for fazer um determinado movimento, é melhor procurar ajuda médica", orienta.
O primeiro passo, segundo Walkiria, é diferenciar se o desconforto vem de um problema na coluna cervical ou da região da mão. Há exames específicos para confirmar a presença da síndrome, causada por atividades repetitivas, uso excessivo do punho e má postura.
A doença ocorre pela compressão do nervo que passa por um canal estreito no punho, chamado Túnel de Carpo, explica a fisioterapeuta. Alterações hormonais motivadas pela menopausa e pela gravidez também podem desencadear a síndrome - por isso, mulheres de 35 a 60 anos são mais suscetíveis.
COMO IDENTIFICAR?
Para evitar ter a doença ou para amenizar as dores, a fisioterapeuta recomenda ajustes na altura da mesa de trabalho, na postura corporal e na posição da mão e do punho.
Segundo Walkiria, há aumento em problemas relacionados à mão nos últimos anos. "As pessoas podem ficar horas em posições erradas e nem percebem. É bom parar de tempos em tempos para fazer um pequeno alongamento, para se movimentar um pouco", sugere.
A sugestão é, sempre, prevenir e não deixar as dores se agravarem. "Logo no começo é bom procurar ajuda para fazer um diagnóstico. No início, é muito mais fácil tratar. Em alguns casos, as pessoas chegam a perder força e até cirurgia é necessária", alerta.

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