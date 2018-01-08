Filtro solar colorido e luvas com ultravioleta são as novidades do verão

A dermatologista Marciane Bertoli testou o filtro solar colorido nela e no filho, Davi, de 2 anos Crédito: Vitor Jubini

Isso graças a um protetor solar colorido que virou febre entre os mais jovens e entre as crianças. Dermatologista e antenada com as tendências mais atuais, Mariane Bertoli resolveu testar no filho, Davi, de 2 anos. E ele achou bem divertido.

É legal porque é um filtro físico com proteção solar no fator 30. Pode ser usado em crianças e tem durabilidade maior. Contém óxido de zinco, um pigmento que possui amplas faixas de proteção contra os raios UVA e UVB, mas não de forma completa. Por isso, tem que ser usado como um complemento ao filtro solar convencional. Até porque a pessoa não passa em toda a região corporal exposta, explica a médica.

Outro produto que cai bem no calor do verão é o hidratante corporal líquido, em spray, já disponível em várias marcas, podendo ser encontrado em lojas de beleza e farmácias.

É um item essencial. É para borrifar na pele, nos cabelos. No pós-sol, é excelente. Não tem proteção solar, apenas hidrata. E ajuda a refrescar. Vale levar para a praia ou piscina geladinho numa bolsa térmica, indica Marciane.

Já pensou em colocar uma luva no seu nécessaire de praia? O item, nem tão conhecido, pode ser mais um aliado para quem quer curtir o verão sem prejudicar a saúde. A dermatologista Livia Campos testou e aprovou.

Achei prático. As mãos também precisam ser protegidas do sol, mas muita gente esquece ou não gosta de passar o filtro solar, que costuma deixar a pele melada. É uma boa opção para quem pratica esportes ao ar livre, por exemplo. Umas têm fator de proteção 50. Previnem manchas e o câncer de pele, observa Livia.

Pegar um bronze é bom, mas as mãos ficam branquinhas. A dermatologista Livia Campos adorou a ideia de usar luvas com proteção contra os raios solares Crédito: Reprodução/Instagram de Livia Campos

Mesmo fora da praia, o acessório tem utilidade. Na hora de dirigir, as mãos ficam expostas à radiação. Mesmo com os vidros do carro fechados, com insulfilm, a radiação do sol passa e atinge a pele, complementa Marciane Bertoli.

MODA

A moda praia está toda voltada para proteção, dos pés à cabeça, segundo ela. Há vários produtos com fator de proteção, como bonés, chapéus, blusas, biquínis, sombrinhas..., cita a dermatologista.

Quem quer curtir a praia e a piscina, mas sem se expor aos perigos do sol, não tem desculpa. É possível até fazer essa proteção de dentro para fora, com os filtro solares em cápsulas. Eles aumentam a eficácia da proteção solar. Não dispensam o uso tópico e devem começar a ser consumidos, preferencialmente, um mês antes do verão. Mas ainda dá tempo. Basta procurar um dermatologista para indicar a melhor opção para cada pessoa, sugere Marciane.

VERÃO COLORIDO

Protetor solar com cores diferentes

Para quem quer um charminho na hora de se proteger e fazer da aplicação uma grande brincadeira.

Tem em vários tons meio neons: azul, roxo, rosa, laranja... Uma das marcas oferece opção vegana, hipoalergênica, que não foi testada em animais e pode ser usada em crianças.

Mas dermatologistas lembram que, apesar de ter FPS 30, ele não protege por completo. Pode ser um complemento ao protetor convencional.

PARA REFRESCAR

Hidratantes em forma de spray

Ideal para quem tem preguiça de aplicar hidratante ou não gosta de ter a sensação de pele melecada de creme. São as versões líquidas ou as águas termais, chamadas de água de beleza. Pode parecer frescura, e é: eles refrescam mesmo! Bastam algumas borrifadas na pele e nos cabelos. Isso porque têm várias substâncias que acalmam a pele, aliviando as irritações e ainda hidratando.

MÃOS PROTEGIDAS

Luvas com filtro UV

São mais um acessório indispensável para quem quer curtir o verão sem se expor muito ao sol. Uma opção para quem não quer passar o protetor solar em creme. Ideais ainda para quem pratica esportes ao ar livre, como corridas, pedaladas, frescobol. O material das luvas impede a ação danosa dos raios ultravioletas na pele. Tem opções mais curtas, que deixam os dedos de fora, e outras compridas, que cobrem todo o antebraço.

E há versões ainda com função terapêutica, como presença de nanopartículas de ácido kójico que produz efeito clareador, e compostos como lanolina e manteiga de karitê, que promovem hidratação prolongada.

HIDRATANTES COM COR

Bronze natural

Outra opção para quem não quer queimar as pernas no sol. Você vai ter pernas douradas apenas com aplicação de um creme cheio de brilho. De quebra, ganha uma pele hidratada.

BRONZE SEGURO

Produtos que aceleram o bronzeado

Há no mercado produtos que ativam o bronzeamento, sem dispensar a proteção, proporcionando uma cor dourada mais prolongada. Muito diferentes dos bronzeadores do passado, que deixavam a pele exposta aos perigos do sol. Muitos ainda têm ação antioxidante, ou sejam, ajudam a prevenir o envelhecimento da pele.

PERNAS MAQUIADAS

Só não pode molhar

Quer ficar com as pernas bronzeadas mas sem exagerar no sol? Como fazer? Já existe há um tempo no mercado alguns produtos que tonalizam a pele, substituindo a meia-calça. É bom para quem quer exibir as pernas no verão, mas escondendo as varizes, as manchinhas... As fórmulas são leves e saem com água. A aplicação pode ser em creme ou spray.

SPRAY QUE TIRA OLEOSIDADE

Sem brilho extra

No verão, a pele produz ainda mais óleo. Excesso de brilho não deixa ninguém mais bonito, além de contribuir para formação de cravos e espinhas. Um lançamento no mercado, o Serozinc (La Roche) garante pele matificada e sequinha ao longo do dia, isso sem tirar a maquiagem. Outras opções são os matificadores em pó mesmo, que ajudam a controlar a oleosidade excessiva da pele.

GEL SPRAY PÓS-SOL

Calmante