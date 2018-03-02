Filha caçula de Cindy Crawford estreia na Chanel com apenas 16 anos

Kaia Gerber, filha da icônica top model Cindy Crawford, estreia na Chanel com seus 16 anos de idade. A modelo foi escolhida como o novo rosto da campanha de bolsas e fotografada por Karl Lagerfel no apartamento Coco Chanel, em Paris, onde é possível encontrar alguns objetos pessoais da própria criadora.
A filha caçula de Cindy desfila há menos de um ano para para grifes de alta-costura, e para a Chanel ela estrelará uma coleção-cápsula primavera-verão 2018.
Cindy Crawford, mãe da modelo, foi um grande sucesso dos anos 90, e ficou conhecida após ser fotografada por um repórter enquanto trabalhava nas colheitas de milho. Nos desfiles, Kaia impressiona pela semelhança física e até o jeito de andar da mãe.