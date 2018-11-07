Festival em São Paulo apresenta novas conexões entre moda e tecnologia

O festival apresentará diferentes inovações no ramo da moda e tecnologia Crédito: Divulgação WeAR

Moda, inovação e tecnologia. As três coisas que têm tudo a ver são o foco do festival WeAr Brasil, que ocorre na próxima segunda e terça, 12 e 13 de novembro, no Cartel 011 em São Paulo. "O movimento fashion tech começa a acontecer no Brasil e por isto faremos esta edição em uma loja", explica a idealizadora do evento, a jornalista Alexandra Farah. "A ideia é reunir marcas e criadores de moda conectados com os valores atuais e que utilizam tecnologias no processo de produção, no serviço e/ou no produto final", completa.

Em sua quarta edição,o WeAr contará com palestras sobre roupas e acessórios tecnológicos, blockchain, biotecnologia e sustentabilidade, além de uma rodada de apresentações de startups de moda, e um tour tec-fashion que inclui visita à fábrica da Rhodia, em Santo André, ao centro de distribuição da Riachuelo, e à exposição do estilista japonês Kunighiko Murinaga, na Japan House.

Outra novidade do evento é a abertura de uma loja temporária em parceria com a Amazon, dentro do Cartel 011, onde serão apresentados e comercializados produtos inovadores. Entre eles estão uma bolsa que carrega o celular com energia solar e outra que funciona como forninho elétrico, camisetas resistentes a sujeira e odores, e calcinhas absorventes reutilizáveis. O espaço físico fica aberto de 13 a 25 de novembro e as vendas também serão realizadas no site da Amazon Brasil.

Os ingressos para o WeAr custam entre R$ 250 e R$ 477 e estão à venda online. Confira a programação completa do WeAr 2018 a seguir.

WEAR FESTIVAL

QUANDO: Segunda e terça, 12 e 13 de novembro, das 10h às 19h

ONDE: Cartel 011 - rua Artur de Azevedo, 517, Pinheiros, wearbrasil.com

QUANTO: De R$260 a R$477 à venda no site.

Segunda, 12

9h - Boas-vindas e abertura

9h15 - Como principais tecnologias transformam a moda na produção, distribuição e produto final, por Alexandra Farah, jornalista e idealizadora do WeAr

9h45 - Blockchain e a roupa com RG. A tecnologia por trás das criptomoedas vai impulsionar novos modelos de negócios e dar transparência e sustentabilidade para a indústria.

- O que é blockchain?, por Maurício Magaldi, líder de blockchain da IBM

- Caso de estudo - "O blockchain das oficinas de costura", por Dari Santos, do Instituto Alinha

10h30 - Intervalo

10h40 - Exclusividade X Inclusão. O papel do novo humano em um mundo dominado pela tecnologia, por Jackson Araujo, consultor de moda

11h10 - Talk - Biotecnologia e Novos Materiais

Inovações em materiais e tecnologias aplicadas à indústria de moda, com Ricardo Nascimento (Popklab), Alfredo Orobio (Away to Mars) e Mayra Montel (Rhodia)

11h50 - Tesla, Energia Limpa e Wearables, por Boris Petrovic (Instituto Nikola Tesla)

12h20 - Intervalo de Almoço

13h30 - Apresentação do conceito da Pop-Up Moda do Futuro, em parceria com a Amazon, por Alexandra Farah