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Festival em São Paulo apresenta novas conexões entre moda e tecnologia

A ideia do evento é reunir marcas e criadores de moda que explorem a sustentabilidade juntamente com as tecnologias em seus produtos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 19:00

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 19:00

O festival apresentará diferentes inovações no ramo da moda e tecnologia Crédito: Divulgação WeAR
Moda, inovação e tecnologia. As três coisas que têm tudo a ver são o foco do festival WeAr Brasil, que ocorre na próxima segunda e terça, 12 e 13 de novembro, no Cartel 011 em São Paulo. "O movimento fashion tech começa a acontecer no Brasil e por isto faremos esta edição em uma loja", explica a idealizadora do evento, a jornalista Alexandra Farah. "A ideia é reunir marcas e criadores de moda conectados com os valores atuais e que utilizam tecnologias no processo de produção, no serviço e/ou no produto final", completa.
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Em sua quarta edição,o WeAr contará com palestras sobre roupas e acessórios tecnológicos, blockchain, biotecnologia e sustentabilidade, além de uma rodada de apresentações de startups de moda, e um tour tec-fashion que inclui visita à fábrica da Rhodia, em Santo André, ao centro de distribuição da Riachuelo, e à exposição do estilista japonês Kunighiko Murinaga, na Japan House.
Outra novidade do evento é a abertura de uma loja temporária em parceria com a Amazon, dentro do Cartel 011, onde serão apresentados e comercializados produtos inovadores. Entre eles estão uma bolsa que carrega o celular com energia solar e outra que funciona como forninho elétrico, camisetas resistentes a sujeira e odores, e calcinhas absorventes reutilizáveis. O espaço físico fica aberto de 13 a 25 de novembro e as vendas também serão realizadas no site da Amazon Brasil.
Os ingressos para o WeAr custam entre R$ 250 e R$ 477 e estão à venda online. Confira a programação completa do WeAr 2018 a seguir.
WEAR FESTIVAL
QUANDO: Segunda e terça, 12 e 13 de novembro, das 10h às 19h
ONDE: Cartel 011 - rua Artur de Azevedo, 517, Pinheiros, wearbrasil.com
QUANTO: De R$260 a R$477 à venda no site.
Segunda, 12
9h - Boas-vindas e abertura
9h15 - Como principais tecnologias transformam a moda na produção, distribuição e produto final, por Alexandra Farah, jornalista e idealizadora do WeAr
9h45 - Blockchain e a roupa com RG. A tecnologia por trás das criptomoedas vai impulsionar novos modelos de negócios e dar transparência e sustentabilidade para a indústria.
- O que é blockchain?, por Maurício Magaldi, líder de blockchain da IBM
- Caso de estudo - "O blockchain das oficinas de costura", por Dari Santos, do Instituto Alinha
10h30 - Intervalo
10h40 - Exclusividade X Inclusão. O papel do novo humano em um mundo dominado pela tecnologia, por Jackson Araujo, consultor de moda
11h10 - Talk - Biotecnologia e Novos Materiais
Inovações em materiais e tecnologias aplicadas à indústria de moda, com Ricardo Nascimento (Popklab), Alfredo Orobio (Away to Mars) e Mayra Montel (Rhodia)
11h50 - Tesla, Energia Limpa e Wearables, por Boris Petrovic (Instituto Nikola Tesla)
12h20 - Intervalo de Almoço
13h30 - Apresentação do conceito da Pop-Up Moda do Futuro, em parceria com a Amazon, por Alexandra Farah
13h40 - Amazon Moda: como funciona

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