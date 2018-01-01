Exagerou? Veja mitos e verdades para se livrar da ressaca

No ano-novo, tão certo quanto a farra com os amigos é a fadiga e a dor de cabeça do dia seguinte. Mas tem jeito de evitar a ressaca? É só não misturar cerveja com outras bebidas? Basta não beber demais? Comida doce ajuda? E café amargo, resolve? Em meio a tantas dicas, o que realmente funciona?

Como todo mundo, Thiago Dalmásio, de 32 anos, também tem uma receita anti ressaca: É hidratar bem no outro dia. Mas a ressaca sempre vem, não tem jeito.

A ressaca nada mais é do que uma desidratação do corpo, que sofre com uma intoxicação por conta do consumo excessivo de bebida alcoólica. Por isso, o melhor conselho para se livrar do mal estar é: beba muita água.

Quanto mais água melhor. O ideal é a cada 20 minutos tomar bastante água, para evitar ter ressaca no dia seguinte. Água de coco, suco natural, isotônico. O café não chega a curar, mas como a pessoa costuma ter fadiga, ajuda a dar ânimo, afirma o clínico geral e nutrólogo Marcos Dantas.

Não pense que só quem bebe muito sofre com ressaca. Mas a velha dica de comer doce, e aumentar o percentual de glicose no corpo, também vale para todo mundo.

Se a pessoa não tem muito costume de beber, até um copo de vinho pode dar ressaca. Qualquer quantidade de bebida pode dar ressaca, mesmo se você não misturar cerveja com bebidas destiladas. Comer doce ajuda por que o organismo usa o açucar para queimar o álcool, esclarece o médico.

Alimentação

Mas é no prato que pode estar o seu principal aliado para se ver livre da ressaca: Beber tem que ser sempre com o estômago cheio.

Depois da folia, vale abusar de frutas, gengibre e brócolis, além de muita água.

Alimentos como ovo, brócolis, cebola e gengibre têm sisteína e enxofre, que ajudam a limpar o fígado. O gengibre ainda ajuda a reduzir os enjoos e tem poder energético, explica o nutrólogo, que ainda completa.

Fim da folia é banho, uma boa alimentação e relaxar. Se tiver muito enjoo ou muita dor, é necessário um remédio para ficar bem. São os chamados sintomáticos, para tratar os sintomas. A ressaca vai se curar por si só, a medida que você for recuperando a hidratação do corpo".

O que funciona e o que não funciona

Beber pouco

Mito

Qualquer quantidade de bebida pode provocar ressaca, principalmente se você não tem costume de beber com frequência.

Não misturar

Mito

O que provoca a ressaca é o álcool, presente tanto na cerveja quanto nas bebidas destiladas (teor alcoólico maior). Tudo depende da quantidade ingerida, se a mistura for pequena dificilmente terá ressaca.

Café amargo

Mito

Não chega a curar a ressaca, mas a cafeína ajuda a dar ânimo.

Chá de boldo

Mito

Não tem efeito direto na cura da ressaca, mas por ser líquido ajuda na hidratação do corpo

Comer doce

Verdade

Ajuda a aumentar o nível de glicose no corpo. O organismo usa o açúcar para queimar o álcool.

Barriga cheia

Verdade

Comer antes ajuda a diluir a quantidade de álcool no organismo, por isso beber tem que ser sempre de barriga cheia.

Água e suco

Verdade

Para se livrar da ressaca é preciso recuperar a hidratação do corpo, por isso o melhor remédio é consumir muita água. Sucos naturais ainda ajudam a aumentar o teor de glicose, por conta da frutose (o açúcar da fruta).

Gengibre e brócolis

Verdade

São alimentos que possuem sisteína e enxofre, que ajudam a limpar o fígado. O gengibre ainda ajuda a combater o enjoo

Relaxar

Verdade

Depois da folia é importante se alimentar bem e descansar. A ressaca passa sozinha, a medida que você recuperar a hidratação do corpo.

Analgésicos

Verdade