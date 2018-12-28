Exagerou na virada? Veja como lidar com excessos de fim de ano

Christiane Massote gosta de aproveitar as festas de final de ano e não se priva de nada Crédito: Ricardo Medeiros

Teve a festa da empresa, o amigo-x da turma, a ceia natalina em família e agora a farra da virada. Uma comilança sem fim, com direito a churrasco e rabanada. Muita cerveja, muitos drinques. Dormir? Que nada.

Fim de ano é sempre assim: muita gente acaba exagerando mesmo e deixando para se recuperar dos excessos depois. Ouvimos especialistas, que deram dicas de como curtir o Réveillon sem ter arrependimentos no dia seguinte. E como equilibrar a rotina no início do ano.

Claro que ter amigos e familiares celebrando em torno de uma mesa farta é algo irresistível. Mas primeiro reflita: você precisa mesmo enfiar o pé na jaca?

Nesta época, as pessoas acabam se excedendo na alimentação e no consumo de bebidas alcoólicas. E a saúde sente o reflexo disso, diz o médico Cristiano Cardoso.

Já há quem esteja sentindo os efeitos dos últimos dias no organismo. É normal sentir um mal-estar, uma indisposição ou um inchaço causado pela retenção de líquidos por causa da ingestão de comidas mais pesadas, gordurosas e açucaradas, além do álcool, ressalta o médico.

Réveillon

Nesses casos, a ordem é maneirar. Quem já está assim, com o sistema gastrointestinal mais sobrecarregado, deve ir com calma, evitar exagerar. Pode beber no Réveillon, mas sem misturar bebidas e sem se esquecer de se alimentar enquanto bebe, aconselha Cardoso.

A comilança também pode ser repensada. A gente vê que o comum nessas ceias de fim de ano é a pessoa pegar um prato e ir se servindo de tudo. Mas a dica é primeiro olhar o que há na mesa e escolher o que mais gosta de comer. Não precisa entrar nessa loucura e se arrepender no dia seguinte, observa a nutricionista Beatriz Plantickow Gaudio.

A questão, segundo ela, é comer com consciência. Não é errado comer o doce da festa ou beber cerveja no churrasco. O problema é o exagero. Muita gente enche o prato e come tão rápido que nem tem prazer. Tem que comer com calma.

Mas e se a pessoa chutou o balde mesmo, o que fazer depois? A primeira coisa que ela pensa no dia seguinte é ficar sem comer nada. Mas o caminho não é esse, isso não vai resolver o mal-estar. Só vai gerar mais fome e ansiedade, destaca a nutricionista.

Rotina

Após as festas, é hora de retomar a rotina mais saudável. O ideal é acordar e já fazer uma atividade física. A pessoa já vai se sentir melhor. E ao longo do dia, optar por uma alimentação mais leve e fresca, sem industrializados, sugere Beatriz.

Christiane Massote, coordenadora de vendas e autônoma, 38 anos, é dessas que se joga nas festas de final de ano, sem culpa. Nessas festas, como de tudo. Estou com a boca sempre ocupada!, admite ela, que não esconde suas preferências típicas desse período.

Comi muito panetone, sem falar nas tortas de limão e no pavê que encomendamos na ceia natalina. No Réveillon, bebo espumante, vinho e cerveja. Mas é um pouquinho de cada. Fico bem, não chego a passar mal, conta Christiane.

Dicas

Comilança pra quê?

Ao ver aquela mesa farta de delícias, vá com calma. Em vez de pegar o prato e ir colocando de tudo um pouco, olhe primeiro e escolha aquilo que mais gosta de comer. Isso pode ajudar você a não exagerar, comer sem pensar

Moderação no copo

Evite misturar vários tipos de bebida, principalmente as que não combinam. Cuidado com drinques que levam açúcar, que enganam e induzem a beber em grande quantidade. Não se esqueça de se hidratar, pois isso reduz a chance de embriaguez. Não fique de estômago vazio

Não se culpe

Nesta época do ano, aproveite para comemorar os momentos especiais. Mantenha uma boa relação com a comida e não se prive de saborear aquilo que mais ama

Depois, hora de se recuperar