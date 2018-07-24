Estudo mostra como a alimentação ajuda no controle de doenças autoimunes

Quem sofre de doenças autoimunes - aquelas quando o sistema imunológico, que deveria estar defendendo e protegendo o corpo das infecções e de inimigos externos, passa a atacar as células - sabe que é preciso estar sempre alerta. Tanto que estudos estão sempre abordando o tema.
Recentemente, na conferência anual do The Institute for Functional Medicine, em Miami, foi abordada a influência do meio ambiente ao qual somos expostos, nosso microbioma e genética, e a relação com o desenvolvimento de doenças crônicas inflamatórias e autoimunes. Nos últimos anos temos vivenciado um aumento muito grande de doenças autoimunes no mundo. Entre mais de 100 tipos de doenças que fazem parte deste grupo, podemos destacar o lúpus, Crohn, Doença Celíaca, psoríase, tireoidite de Hashimoto, colite ulcerativa, esclerose múltipla, endometriose, vitiligo, entre outras, diz a nutricionista Roberta Larica, que esteve na Conferência.
Ela explica que estudos mostram claramente como diversos gatilhos presentes em nosso estilo de vida, alimentação e contato com substâncias tóxicas desde a infância, influenciam em nossa microbiota e permeabilidade intestinal, gerando uma ativação de nosso sistema imunológico e inflamação. Reduzir a exposição à agentes que ativam esta disfunção metabólica imunológica (dieta, parasitas, xenobióticos, hormônios, alergias alimentares, plásticos, aditivos químicos, parabenos, entre outros), restaurar microbiota intestinal, reduzir inflamação (com uma dieta anti-inflamatória, rica em fitoquímicos e antioxidantes), melhorar estilo de vida e controlar o estresse, mostram ser uma conduta eficaz para a prevenção e controle das doenças crônicas inflamatórias e autoimunes, explicou a nutricionista.
É cada vez mais importante selecionarmos melhor os alimentos que colocamos dentro de nossa cozinha, e os produtos de limpeza e cosméticos que usamos. Além de reduzir a utilização de embalagens plásticas (trocando por vidro ou inox), de beber uma água limpa e de qualidade, priorizar alimentos orgânicos e que sabemos a procedência. O estilo alimentar anti-inflamatório e indicado para tratamento e prevenção de doenças autoimunes é a dieta mediterrânea, rica em peixes, hortaliças frescas, frutas e gorduras boas, como azeite e castanhas. Na presença de uma doença autoimune, o foco deve sempre tentar a remissão, uma forma de silenciar a doença tratando os gatilhos que a causaram e de prevenir o início de outras doenças autoimunes. Junto ao acompanhamento médico, é muito importante que este paciente busque orientação de um profissional de nutrição funcional capacitado para adotar as estratégias necessárias para corrigir esta perda de tolerância imunológica, ressalta.