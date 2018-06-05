Estudo liga tempo de tela a insônia e depressão em adolescentes

Jovem joga videogame: atividade também está entre as que podem prejudicar o sono e elevar relatos de sintomas depressivos Crédito: Reprodução/Pixabay

Resultados preliminares de um novo estudo indicam que quanto mais tempo adolescentes passam frente a uma tela, piores são seus sintomas de insônia e menor a duração de seu sono, assim como mais severos os relatos de sentimentos depressivos. Os achados, que ligam o uso de redes sociais, navegação pela internet e assistir TV ou filmes a estes problemas, foram apresentados nesta segunda-feira na 32ª Reunião Anual da Associação de Sociedades Profissionais de Estudos do Sono, que acontece em Baltimore, EUA.

- As maiores taxas de sintomas depressivos entre adolescentes podem ser em parte explicadas pelo uso ubíquo de atividades baseadas em telas, que podem interferir em um sono restaurativo de alta qualidade  resumiu Stella Xian Li, que conduziu as análises junto com colegas da Universidade de Stony Brook, da Universidade do Estado da Pensilvânia e da Universidade de Wisconsin em Madison, todas nos EUA.

A pesquisa incluiu dados de 2.865 adolescentes participantes de um amplo estudo sobre saúde e bem-estar de jovens em famílias fragilizadas nos EUA com idade média de 15,63 anos e dos quais 51% são meninos. O levantamento inclui informações sobre duas questões ligadas diretamente ao sono  sintomas de insônia e duração habitual do sono nos dias de semana  e sobre sintomas depressivos, com os adolescentes também relatando o tempo diário em horas que gastavam em quatro atividades envolvendo telas  mensagens em redes sociais, navegação na internet, assistir programas de TV ou filmes e jogar videogames.