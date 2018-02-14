Estudo diz que álcool prejudica mais o cérebro do que maconha

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Pesquisadores americanos da Universidade de Colorado-Boulder descobriram que o consumo de bebidas alcoólicas é mais prejudicial ao cérebro do que o uso da maconha. A partir da análise de imagens cerebrais de 1.292 pessoas, incluindo adultos e adolescentes, eles observaram que a estrutura cerebral sofre alterações associadas ao consumo de álcool a longo prazo.

A pesquisa, publicada no periódico "Addiction" considerou os efeitos do álcool e da maconha em 853 adultos, com idades entre 18 e 55 anos, e em 439 adolescentes com idade a partir de 14 anos. Os participantes variaram o uso das drogas, e os autores do estudo observaram nas imagens cerebrais que houve redução no volume de massa cinzenta (responsável pelo funcionamento cerebral), e de substância branca (responsável pela comunicação entre os nervos e o cérebro), associada ao consumo de álcool.

"Enquanto a maconha pode também trazer consequências negativas, ela não está definitivamente nem perto das consequências negativas do álcool", afirmou Kent Hutchison um dos responsáveis pelo estudo, ao site "Medical News Today".

Como alguns estados nos EUA legalizaram o consumo recreativo da maconha, além de seu uso medicinal, cientistas do país têm buscado compreender melhor os efeitos da droga no organismo.