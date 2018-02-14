Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Estudo diz que álcool prejudica mais o cérebro do que maconha

Pesquisadores da Universidade de Colorado-Boulder observaram alteração da estrutura cerebral associada ao consumo de bebidas alcoólicas a longo prazo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 10:43

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 10:43

Crédito: Pixabay
Pesquisadores americanos da Universidade de Colorado-Boulder descobriram que o consumo de bebidas alcoólicas é mais prejudicial ao cérebro do que o uso da maconha. A partir da análise de imagens cerebrais de 1.292 pessoas, incluindo adultos e adolescentes, eles observaram que a estrutura cerebral sofre alterações associadas ao consumo de álcool a longo prazo.
A pesquisa, publicada no periódico "Addiction" considerou os efeitos do álcool e da maconha em 853 adultos, com idades entre 18 e 55 anos, e em 439 adolescentes com idade a partir de 14 anos. Os participantes variaram o uso das drogas, e os autores do estudo observaram nas imagens cerebrais que houve redução no volume de massa cinzenta (responsável pelo funcionamento cerebral), e de substância branca (responsável pela comunicação entre os nervos e o cérebro), associada ao consumo de álcool.
"Enquanto a maconha pode também trazer consequências negativas, ela não está definitivamente nem perto das consequências negativas do álcool", afirmou Kent Hutchison um dos responsáveis pelo estudo, ao site "Medical News Today".
Como alguns estados nos EUA legalizaram o consumo recreativo da maconha, além de seu uso medicinal, cientistas do país têm buscado compreender melhor os efeitos da droga no organismo.
Ainda ao "Medical News Today", um grupo de pesquisadores disse, no último ano, ter observado um risco maior de psicose em adolescentes que consomem cannabis. Outro estudo apontou que os efeitos da maconha para a saúde cardiovascular são piores do que cigarros. Por outro lado, os produtos derivados da erva podem ajudar no combate à enxaqueca, segundo alguns estudos. Outras pesquisas indicam ainda que eles podem ajudar no aumento do apetite sexual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados