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EM ÓRBITA PELO PLANETA

Estrela artificial vai cruzar o céu de Vitória

Com proposta filosófica, objeto poderá ser visto na terça-feira

Publicado em 02 de Março de 2018 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 11:26
A esfera "Estrela da Humanidade" foi lançada no espaço em janeiro Crédito: Rocket Lab/Divulgação
Na próxima terça-feira, dia 6, por volta de 18h30, tente parar o que estiver fazendo para olhar para o céu por uns minutinhos. Você vai ver uma estrela diferente brilhando mais que as outras lá no alto.
O convite, que pode, a princípio, interessar os mais românticos ou fãs de astronomia, é de uma empresa de exploração espacial da Nova Zelândia, que lançou, em janeiro deste ano, um foguete batizado de Estrela da Humanidade. Trata-se de uma esfera espelhada gigante que irá orbitar pelo planeta por nove meses e poderá ser vista a olho nu em todos os países.
A quem se interessar, a passagem da falsa estrela por Vitória será na terça-feira, como informa o cronograma divulgado pela start-up Rocket Lab em seu site.
Aguarde a Estrela da Humanidade estar no céu e leve as pessoas queridas para ver e refletirem. Talvez seja uma chance de se sentir conectado com outras 7 bilhões de pessoas com as quais você compartilha a jornada nesse planeta, disse o diretor executivo e fundador da empresa, Peter Back.
Filosofia
A ideia é lembrar a todos sobre a nossa fragilidade no Universo. Um projeto científico e, mais ainda, filosófico, como destaca a psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória Adriana Müller. Em tempos de novas conquistas espaciais, de avanços tecnológicos que podem nos levar a outros mundos, a Estrela da Humanidade nos convida a refletir sobre a humanidade, o que estamos fazendo juntos, qual mundo estamos construindo e como estamos cuidando dessa nossa casa, que é uma casa coletiva, observa ela.
A proposta, apesar de nobre, não convenceu a comunidade científica, que enxergou a esfera brilhante como uma pichação espacial, um objeto que, a pretexto de despertar a consciência dos terráqueos, está poluindo o universo e atrapalhando os trabalhos dos astrônomos.
Ver uma proposta assim, que pretende mobilizar a sociedade, gerar uma reflexão, pode ser interessante. Mas, a princípio, fico com um pé atrás. O céu já é tão lindo! E lixo especial é algo sério. Outro dia, um milionário lançou um carro em órbita. Imagine aonde isso vai parar, comentou Sergio Bisch, físico, especialista em ensino da Astronomia e diretor do Planetário de Vitória, que fica no campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
O professor se referiu ao magnata Elon Musk, que lançou, em fevereiro, seu próprio carro para rodar ao redor da Terra.
Para Adriana, porém, o movimento é válido sim: Estamos vivendo tempos de muito individualismo nos quais esquecemos que a tarefa de ser humano é conviver, afinal, somos seres sociais. Que esse convite possa nos ajudar a entender que nossa jornada aqui nesse planeta deve deixar um legado melhor para as gerações futuras.
SAIBA MAIS
O que é
A Estrela da Humanidade foi lançada no espaço em janeiro deste ano pela start-up da Nova Zelândia, a Rocket Lab. Trata-se de um veículo de lançamento de baixo custo com uma obra de arte, uma escultura circular brilhante de um metro de diâmetro e 65 painéis refletores que poderá ser vista em qualquer lugar do planeta
Como ver
A esfera vai circundar a Terra por nove meses e será destruída na reentrada na atmosfera. A passagem por Vitória será na terça-feira, 6, às 18h30, e durará dois minutos e 30 segundos
Acompanhe no site www.thehumanitystar.com

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