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SPFW

Estilista e designer de sapatos do Estado brilham no SPFW N45

Patiara Aguiar e Débora Leal apresentaram suas criações nos dois primeiros dias de evento

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 20:02
Desfile da Borana Crédito: Agência Fotosite
As capixabas Débora Leal e Patiara Aguiar brilharam ao apresentar suas criações no São Paulo Fashion Week N45. Patiara, estilista da Borana, apresentou coleção nesta terça-feira (24), no pavilhão das culturas, levando a top Renata Kuerten. 
Na passarela 10 looks, variando entre biquínis, maiôs e peças de roupas. "As estampas foram feitas à mão, em aquarela, e mostram os elementos  da vida simples. Os acessórios foram feitos por artesãos. Além das estampas, as peças também apresentaram os toques artesanais e rústicos", contou. 
Desfile PatBo Crédito: Agência Fotosite
Já a marca de sapatos Manolita, de Débora Leal, desfilou ontem modelos exclusivos criados em parceria com a estilista Patrícia Bonaldi, da PatBo. Os quatro modelos misturam geometria à arte do origami com um perfume artsy e arquitetônico. O destaque fica por conta da ankle boot com faixas de couro estruturadas aplicadas no cabedal, que formam dobraduras inspiradas na arte japonesa. Além do modelo, fazem parte da coleção, um scarpin quadrado e um tamanco com a mesma aplicação, e uma bota com salto abaulado de madeira. As peças em couro vêm nas cores bordeaux, caramelo, preto e ouro.
A Patrícia participou de todo o processo de criação e apostou na ideia do origami, algo que venho estudando aplicar nos meus sapatos há algum tempo. Junto com Dani Ueda, stylist da marca, encontramos um caminho muito natural para as criações, em que todos ficaram muito felizes. É sempre um prazer trabalhar com uma equipe tão criativa e dedicada, conta Débora.

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