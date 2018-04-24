Estilista e designer de sapatos do Estado brilham no SPFW N45

Desfile da Borana Crédito: Agência Fotosite

As capixabas Débora Leal e Patiara Aguiar brilharam ao apresentar suas criações no São Paulo Fashion Week N45. Patiara, estilista da Borana, apresentou coleção nesta terça-feira (24), no pavilhão das culturas, levando a top Renata Kuerten.

Na passarela 10 looks, variando entre biquínis, maiôs e peças de roupas. "As estampas foram feitas à mão, em aquarela, e mostram os elementos da vida simples. Os acessórios foram feitos por artesãos. Além das estampas, as peças também apresentaram os toques artesanais e rústicos", contou.

Desfile PatBo Crédito: Agência Fotosite

Já a marca de sapatos Manolita, de Débora Leal, desfilou ontem modelos exclusivos criados em parceria com a estilista Patrícia Bonaldi, da PatBo. Os quatro modelos misturam geometria à arte do origami com um perfume artsy e arquitetônico. O destaque fica por conta da ankle boot com faixas de couro estruturadas aplicadas no cabedal, que formam dobraduras inspiradas na arte japonesa. Além do modelo, fazem parte da coleção, um scarpin quadrado e um tamanco com a mesma aplicação, e uma bota com salto abaulado de madeira. As peças em couro vêm nas cores bordeaux, caramelo, preto e ouro.