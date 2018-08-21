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Hérnia de Disco

Entenda por que Anitta vai parar de requebrar

Com hérnia de disco, cantora vai limitar coreografias em shows

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 21:48
Anitta revelou que vai limitar alguns movimentos nos shows para se recuperar da hérnia de disco Crédito: AGÊNCIA ZERO
A cantora Anitta, que leva os fãs ao delírio com o seu quadradinho de oito, vai ter que reduzir um pouco o rebolado nos próximos shows. A funkeira, que tem 25 anos, vai ter que tratar agora de uma hérnia de disco.
O problema de saúde foi revelado pela própria Anitta em seu perfil no Instagram, na última semana. Hoje é aniversário da minha fisioterapeuta e ela escolheu passar comigo. Gente, eu tenho tanto carisma (risos). Na verdade não é não. É que saiu o meu laudinho e eu estou com uma hérnia de disco e se ela não me acompanhar agora eu vou ficar entrevada, então agora ela fica comigo, explicou ela.
A hérnia é causada pelo desgaste dos discos intervertebrais, estruturas cartilaginosas que têm a função de evitar o atrito entre uma vértebra e outra, segundo o ortopedista Lourimar Tolêdo, membro da Sociedade Brasileira de Coluna.
DOR
Quando essas estruturas se desgastam, os nervos da região da coluna são pressionados, provocando uma dor intensa, o que pode levar os pacientes e se afastarem totalmente de suas atividades para tratá-la, esclarece o médico.
O ortopedista afirma que os fatores genéticos são a maior causa para a formação das hérnias de disco. Porém, o excesso de atividades físicas, principalmente as de impacto ou que exigem repetição de movimentos de flexão, extensão e rotação da coluna, também tem relação com o problema.
Uso de salto, postura incorreta durante o dia e excesso de shows, no caso dela, podem estar envolvidos. Se a pessoa fizer o movimento correto, com a coluna estabilizada e alinhada e o abdômen contraído, e tiver o grupo muscular fortalecido, não provocará hérnia de disco, explica o médico.
Para a fisioterapeuta Rute Lane de Barros, a rotina agitada da cantora, marcada por muitos ensaios e shows, pode ter contribuído para o surgimento da hérnia.
Não podemos afirmar que a dança acarretou o problema. O que se sabe é que o exagero de exercícios gera uma sobrecarga. Pela forma rápida com que a Anitta modificou o corpo nos últimos tempos, podemos imaginar o quanto ela exigiu desse corpo. Ela já devia estar sentindo alguma dor, algum desconforto, e não deu a devida atenção para prevenir isso, comentou.
COREOGRAFIAS
A cantora anunciou que vai reduzir a intensidade das coreografias por uns dias para se recuperar.
Com certeza ela vai precisar diminuir essa sobrecarga por um tempo e fazer um trabalho específico com um profissional da fisioterapia para resolver a dor, com correções biomecânicas, diz Rute Lane.
Os sintomas da hérnia variam de pessoa para pessoa. Algumas sentem dor quando estão deitadas. Outras, quando se abaixam, por exemplo, cita ela.
Nem todo mundo que sofre o mesmo mal que Anitta pode carregar um fisioterapeuta a tiracolo. A orientação, para esses casos, de acordo com Rute Lane, é passar por um trabalho de educação para fazer, por conta própria, o manejo da dor.
Quando ocorre a hérnia de disco, a dor some, mas o problema continua. Então, a gente educa o paciente para administrar isso, com estratégias específicas, aponta a especialista.
 

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