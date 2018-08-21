Entenda por que Anitta vai parar de requebrar

A cantora Anitta, que leva os fãs ao delírio com o seu quadradinho de oito, vai ter que reduzir um pouco o rebolado nos próximos shows. A funkeira, que tem 25 anos, vai ter que tratar agora de uma hérnia de disco.
O problema de saúde foi revelado pela própria Anitta em seu perfil no Instagram, na última semana. Hoje é aniversário da minha fisioterapeuta e ela escolheu passar comigo. Gente, eu tenho tanto carisma (risos). Na verdade não é não. É que saiu o meu laudinho e eu estou com uma hérnia de disco e se ela não me acompanhar agora eu vou ficar entrevada, então agora ela fica comigo, explicou ela.
A hérnia é causada pelo desgaste dos discos intervertebrais, estruturas cartilaginosas que têm a função de evitar o atrito entre uma vértebra e outra, segundo o ortopedista Lourimar Tolêdo, membro da Sociedade Brasileira de Coluna.
DOR
Quando essas estruturas se desgastam, os nervos da região da coluna são pressionados, provocando uma dor intensa, o que pode levar os pacientes e se afastarem totalmente de suas atividades para tratá-la, esclarece o médico.
O ortopedista afirma que os fatores genéticos são a maior causa para a formação das hérnias de disco. Porém, o excesso de atividades físicas, principalmente as de impacto ou que exigem repetição de movimentos de flexão, extensão e rotação da coluna, também tem relação com o problema.
Uso de salto, postura incorreta durante o dia e excesso de shows, no caso dela, podem estar envolvidos. Se a pessoa fizer o movimento correto, com a coluna estabilizada e alinhada e o abdômen contraído, e tiver o grupo muscular fortalecido, não provocará hérnia de disco, explica o médico.
Para a fisioterapeuta Rute Lane de Barros, a rotina agitada da cantora, marcada por muitos ensaios e shows, pode ter contribuído para o surgimento da hérnia.
Não podemos afirmar que a dança acarretou o problema. O que se sabe é que o exagero de exercícios gera uma sobrecarga. Pela forma rápida com que a Anitta modificou o corpo nos últimos tempos, podemos imaginar o quanto ela exigiu desse corpo. Ela já devia estar sentindo alguma dor, algum desconforto, e não deu a devida atenção para prevenir isso, comentou.
COREOGRAFIAS
A cantora anunciou que vai reduzir a intensidade das coreografias por uns dias para se recuperar.
Com certeza ela vai precisar diminuir essa sobrecarga por um tempo e fazer um trabalho específico com um profissional da fisioterapia para resolver a dor, com correções biomecânicas, diz Rute Lane.
Os sintomas da hérnia variam de pessoa para pessoa. Algumas sentem dor quando estão deitadas. Outras, quando se abaixam, por exemplo, cita ela.
Nem todo mundo que sofre o mesmo mal que Anitta pode carregar um fisioterapeuta a tiracolo. A orientação, para esses casos, de acordo com Rute Lane, é passar por um trabalho de educação para fazer, por conta própria, o manejo da dor.
Quando ocorre a hérnia de disco, a dor some, mas o problema continua. Então, a gente educa o paciente para administrar isso, com estratégias específicas, aponta a especialista.