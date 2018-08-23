Entenda o poder do 'Eu não te amo mais'

Entenda a frase "eu não te amo mais" Crédito: Unsplash/ @kellysikkema





PERGUNTA: Julia

Quando duas pessoas descobrem que se amam com amores diferentes, e um dos dois se frustra com tal constatação. Qual é a solução?

A questão nunca é a separação, em si, mas o coração e, portanto, a libertação. O casal que não se ama mutuamente vira conversa de irmão, companheiros e amiguinhos pra sair e jantar... sem pegada, sem olhares pra decifrar... Nem tem muito o que falar. Pior do que a separação é a união sem o vínculo do amor. Sobra dó, cobranças desmedidas, semeadura de solidão. Quando se está junto, mas não se ama mais, cria uma áurea de: não quero saber, deixa pra lá, tô nem aí... um tal de ignorar, fazer desfeita, menosprezar e nem ligar. Emana-se um desinteresse a quem se ama com fraternidade, porém não se deseja como cônjuge. Angústias e agonias suspensas no ar...E, ainda, nada dito.

Quando, então, junta-se coragem, toda forma cuidadosa e trêmula para não quebrar o outro, se verbaliza, em tom baixo, a constatação do abismo. Nada destrói mais um relacionamento do que a seguinte frase: não te amo mais. E não há o que você faça que possa mudar isso! Aí, deflagra-se a maior dor existencial já vista! No lugar do fundir, será obrigado forçosamente a cindir! Casamento não é um encontro de virtudes, mas de almas. E não há lógicas nesse processo. Quando é, é. Quando um acha o outro, isso é o encontro.

Quando se está infeliz num relacionamento como o casamento, a alma entra em desespero, fica claustrofóbica, quer pular fora, clama por oxigênio, grita por dentro nos ataques de silêncios eternos, olhares desconexos. Há divórcios inevitáveis, exatamente porque autenticá-los legalmente é apenas um último passo na direção de algo já acontecido: a separação real. Somente se separaram os que jamais pulsaram juntos e conseguiram se casar na alma.