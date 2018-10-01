Entenda como vencer a timidez com as dicas de Luciana Almeida

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PERGUNTA: CAIO

"Quando estou em uma roda de conversa, sinto muita vergonha em dar a minha opinião, não me acho interessante. Como vencer essa timidez?"

Para se desenvolver de forma saudável e positiva, o ser humano necessita de sentir-se amado, acolhido, percebido e prestigiado.

As pessoas mais tímidas, tendem a supervalorizar os possíveis riscos, assim o novo e o desconhecido tornam-se assustador. O tímido está sempre muito preocupado em passar uma boa imagem para as pessoas e torna-se extremamente exigente consigo mesmo, apresentando por isso, mais dificuldade de se relacionar, interagir com o mundo e expressar o que sente e o que pensa sobre as coisas.

Essas dificuldades são, geralmente o resultado do medo de falhar e com isso se sentir ridículo e incapaz. A timidez está diretamente relacionada ao amplo sentimento de competência. A nossa autoimagem é a percepção daquilo que acreditamos ser, quando ela é negativa, encontramo-nos numa prisão interna que nos leva a distorcer a realidade e em consequência nos retraímos.

Minha dica é: Busque mais informações sobre vários assuntos e, em pequenas doses, vá se soltando mais nas conversas, dê algumas opiniões, troque impressões sobre algum livro, filme ou assunto que foi destaque nos noticiários. Aos poucos você vai interagir com mais desenvoltura e segurança.

E lembre-se: Para ser perfeito precisa, primeiro, ser feito.

Arrisque-se!