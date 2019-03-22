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Entenda as melhores maneiras de se expressar em situações difíceis

A colunista Luciana Almeida responde ao leitor sobre quais as melhores maneiras de agir e falar em momentos delicados

Publicado em 22 de Março de 2019 às 17:27

Luciana Almeida

Luciana Almeida

Publicado em 

22 mar 2019 às 17:27
Saiba o que fazer em situações delicadas Crédito: Pixabay
 
PERGUNTA: LÉO
"Em algumas situações, fico sem saber como devo me expressar, por exemplo: quando encontro com alguém que está enfrentando dificuldades, doenças ou até mesmo no caso de morte de algum familiar, em muitos desses momentos já me vi saudando a pessoa com a pergunta: “E aí, tudo bem?”. E, logo em seguida, me vem a dúvida de qual a melhor forma para interagir com a pessoa sem parecer desrespeitoso? Fico atrapalhado quando cometo uma gafe".
Isso é comum, acontece com frequência. Há tempos venho tentando substituir o “tudo bem?” pelo “como vai?”. Penso que essa pergunta se adapta melhor em várias situações e é mais abrangente quanto aos diversos momentos da vida. Mas se em algum momento difícil você perceber que fez a pergunta inadequada, não se martirize, emende com uma frase mais acolhedora do tipo: “Eu te desejo ânimo e força” ou “Em alguns momentos da vida, precisamos de mais serenidade para atravessar o caminho” e, em algumas situações, não diga mais nada, dê um abraço ou um aperto de mão, olhe no olho da pessoa e ponto. Podemos dizer muito com o nosso silêncio. O escritor Machado de Assis tem uma frase sobre isso que diz: “Há coisas que melhor se dizem calando.”
> Saiba como divulgar melhor o seu trabalho, com as dicas de Luciana Almeida
E em relação as gafes, que atire a primeira pedra quem nunca cometeu as suas. Seja discreto, peça desculpas e esqueça o assunto. Não tem nada pior do que a pessoa que passa o tempo todo se desculpando, relembrando um acontecimento desagradável. O tempo leva a gafe com ele.
 
Até a próxima!

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