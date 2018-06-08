Empresários contam como é a relação de amizade x negócios

Karolyne Fantin Guerra e Jacqueline Fantin Guerra Crédito: Carlos Alberto Silva

Empreender está se tornando opção de carreira para um número cada vez maior de pessoas. Porém, quem adere à vida dos negócios sabe que é preciso estudar o mercado, capacitar-se e criar condições favoráveis para prosperar. Normalmente, essa escolha também necessita de um aliado perfeito: o sócio, alguém de confiança, digno de respeito e admiração.

Na busca por essa pessoa, muita gente anda unindo o útil ao agradável. Quem disse que o parceiro ideal nos negócios também não pode ser a sua melhor companhia em outros momentos da vida? A amizade surge no cenário empreendedor como uma solução para essa dúvida cruel.

Letícia Paiva e Adriana Barcelos Crédito: Vitor Jubini

A MODA É SER CONFIÁVEL

Muitas empresas atuais são geridas por melhores amigos  e até irmãos  que tinham vontade e objetivo concreto de trabalhar com algo próprio. Empresários de diferentes áreas que têm algo em comum: a convivência que vai além dos dias de semana no trabalho. Como as amigas Bebel Lobo e Natália Aliane, que dividem o comando da grife "Villa Fiore" e muitos outros momentos para além do escritório. As duas se conheceram através de amigos em comum, e o projeto da marca surgiu do trabalho de conclusão de curso de Natália, graduanda em Moda na época. Na busca de alguém para seguir seu sonho encontrou na amiga Bebel a parceira ideial. Já passamos por outros caminhos antes de chegar até aqui, por isso a Villa Fiore é um sonho que está se realizando e nos pegou na melhor fase da vida, a da maturidade conta Bebel.

Na empresa, as tarefas são bem divididas e as personalidades pessoais das donas se complementam, o que é descrito como fundamental para o crescimento do negócio. Apesar de compartilharmos dos mesmos objetivos e valores, nossas habilidades específicas estão em áreas diferentes. Eu fico com a parte de criação das peças e produção, e a Bebel cuida do marketing e da parte comercial. Isso complementa o nosso trabalho, descreveu Natália.

A amizade também pode vir dos tempos de escola, é o caso das donas da empresa de festas Ipê Amarelo, Adriana Barcelos e Letícia Paiva. Com 32 anos de amizade e três de sociedade, as duas contam que já trabalharam em áreas diferentes, mas encontraram uma na outra a cara metade para o ramo dos negócios. Somos muito amigas, nos conhecemos no ensino fundamental, com 12 anos. Adriana estava buscando algo novo para trabalhar e eu, uma sócia para uma empresa de eventos. A partir daí não tivemos dúvidas de que era o projeto perfeito, diz Letícia.

As duas dividem suas tarefas e áreas na organização do empreendimento de acordo com a melhor habilidade de cada uma. "Eu fico responsável pelo primeiro contato com os clientes e execução das propostas, e a Letícia atua na parte de criação e organização interna da empresa. Tentamos dividir dessa maneira, mas sempre respeitando a opinião uma da outra", explica Adriana.

Sinceridade é o que move a relação das duas, dentro e fora do trabalho, e a interação com os clientes costuma ser afetada pelo clima leve dessa parceria. Por conta da nossa afinidade muito grande, e por conhecermos muito bem uma a outra, nosso trabalho se torna prazeroso. Acredito que, por conta disso, os clientes que entram aqui se sentem acolhidos", contam as empresárias.

Tito Dias, Pedro Moyses e Maycon Salvador. Crédito: Vitor Jubini

NO RITMO DO SERTANEJO

A casa sertaneja "Wanted Pub" é administrada por quatro amigos, que se conheceram na faculdade e desenvolveram juntos todas as etapas e projetos para a criação do empreendimento. Pedro Paulo Moysés, Maycon Salvador, Tito Kalinka e Luís Fernando Neto conservam a parceria para além dos dias da semana, e convivem de maneira saudável entre o profissionalismo do trabalho e a cumplicidade da amizade. Nossa relação é muito positiva e benéfica porque sabemos diferenciar muito bem o lado profissional do pessoal. E apesar de alguns conflitos que ocorrem no trabalho, nos entendemos sempre visando o bem do negócio, ressalta Pedro.

A organização do negócio é dividida entre os quatro amigos, que compartilham da sociedade desde maio de 2016. Por conta da boa parceria no empreendimento, atualmente priorizam a realização de projetos juntos. "Não somos proibidos de criar outros negócios com outros sócios, mas já sabemos nossas qualidades e o que cada um pode somar na construção de um novo projeto, por isso tentamos sempre viabilizar juntos a construção de algo", finalizam.

Karolyne Fantin Guerra e Jacqueline Fantin Guerra Crédito: Carlos Alberto Silva

SÓCIA E IRMÃ

A cumplicidade e parceria para uma boa relação no trabalho pode vir de berço, como na relação das irmãs Karolyne e Jacquelinne, proprietárias da loja Kaja. As duas trabalhavam em outras empresas, sendo Jacqueline bióloga e Karolyne formada em Engenharia Química. A ideia de montar uma empresa não foi programada mas aconteceu naturalmente. Começamos a revender certos tipos de anéis, investimos mil reais na compra das primeiras peças, e com o aumento de demandas começamos a encomendar diretamente com o ourives. A partir daí, o negócio começou a dar certo e necessitavamos de tempo para trabalhar nele. Assim começou a nossa sociedade lembra Karol.

As irmãs adotam uma divisão clara de tarefas para o gerenciamento do negócio. Jacqueline é responsável pelo marketing e Karolyne atua com questões administrativas. O relacionamento no ambiente de trabalho é baseado na cumplicidade e sinceridade de uma relação saudável entre parentes. Tenho total liberdade para falar sobre o que concordo ou discordo nos projetos dentro da empresa. É uma relação bem família mesmo, contou Jacqueline.

Carol Polese e Ana Paula Alcântara Crédito: Fernando Madeira

PONTOS FORTES E FRACOS

As amigas Carol Polese e Ana Paula Alcântara dividem, há 13 anos, a gestão da empresa Mosaico, especializada em assessoria de comunicação. Formadas em Jornalismo, as duas se tornaram amigas já no mercado de trabalho, quando perceberam que podia sair algo produtivo da parceria. A ideia de montar uma empresa surgiu através de uma pós-graduação em gestão de processos comunicacionais, realizada por elas. Acho que a amizade favorece a nossa parceria, porque dividimos não só o trabalho mas também a vida pessoal. Conhecemos o ponto forte e fraco de cada uma e colocamos isso no negócio como algo que nos permita crescer. Apesar da Carol gostar mais da parte financeira e eu da parte criativa, entramos em sintonia e compartilhamos a gestão da empresa, comenta Ana Paula.

O amor pela profissão é algo fundamental e dividido pelas duas, o que facilita até na relação com os clientes, segundo Carol. Buscamos diariamente construir projetos com amor, e acho que conseguimos transmitir isso aos clientes. Além de muita dedicação à empresa, as parceiras trabalham sempre com um sorriso no rosto. Sempre que possível estamos rindo e procurando levar a vida com bom humor, pois isso deixa o trabalho melhor e traz um clima leve a rotina, brinca Carol.

Julianne Magalhães e Rute Lane de Barros Crédito: Monica Zorzanelli

RESPEITO MÚTUO

As fisioterapeutas e sócias Rute Lane de Barros e Julianne Magalhães compartilham 28 anos de amizade e 26 de sociedade. Elas se conheceram no Rio de Janeiro, quando trabalhavam em um Centro de Reabilitação e hoje comandam o MB Centro de Fisioterapia. Em 1992 vieram morar em Vitória, após Julianne receber uma proposta de trabalho na cidade e convidar Rute, que acabou topando. Aqui, montaram o negócio e construíram suas vidas. O tempo fortaleceu a amizade e o profissionalismo entre as duas, que hoje enxergam o carinho e sinceridade como base para a relação. A gente veio estudando, aprendendo, aprimorando nosso conhecimento... E a vida nos trouxe muito amadurecimento. Acho que por conta disso conseguimos conciliar muito bem os negócios e a amizade, comentou Julianne. A durabilidade da relação das duas também é devido ao respeito existente no ambiente de trabalho. Somos muito diferentes e agente respeita isso, pois nossos valores são parecidos. O mais importante é uma respeitar a opinião da outra, explica Rute.

Renata Bezerril e Adriana Martins Crédito: Mônica Zorzanelli

SOCIEDADE ILUMINADA

As empresárias Renata Bezerril e Adriana Martins são amigas há 12 anos e hoje dividem a gestão da loja Homelux. Nos conhecemos quando Adriana começou a namorar o Rômulo, meu irmão, e de uma conversa despretenciosa sobre o 'plano B' em nossas vidas profissionais, surgiu a ideia de montar um negócio, lembra Renata.

O diálogo e a compreensão são considerados fundamentais no relacionamento das amigas, que adotam a divisão de tarefas na gestão do empreendimento. É uma relação complexa, principalmente porque também possuímos laços familiares. Conversamos demais para que o trabalho não interfira na nossa amizade. Além disso, temos uma divisão de tarefa, e uma função complementa a outra. Tentamos estar sempre em sintonia, revela Adriana, acrescentando: Ter uma amiga como sócia tem muito mais vantagens do que desvantagens. Nos momentos difíceis sabemos que podemos contar uma com a outra, e que teremos sempre o apoio não só da sócia, mas também da amiga, finaliza Adriana.

Quer trabalhar com um amigo? Confira as dicas

A psicóloga e especialista em recursos humanos Martha Zouain dá algumas dicas importantes para quem quer empreender com um amigo:

1. Encontrar no amigo características boas para o negócio:

É preciso conhecer o seu amigo e reconhecer nele qualidades necessárias para o mundo empreendedor, diz Martha

2. Estabelecer uma distribuição clara de responsabilidades:

Dessa forma ambas as partes podem se sentir confortáveis e produtivas nas tarefas dentro da empresa.

3. Acordo de convivência:

Estabelecer uma acordo desse modelo é importante para delimitar horários e periodicidade no trabalho, de forma que as partes cumpram com todos os compromissos dentro da empresa.

4. Pacto de investimento no negócio:

Ambas as partes precisam estar de acordo com a quantidade de lucro e reinvestimento de dinheiro na empresa.

5. Evitar a contratação de familiares:

Muitas vezes, esse tipo de contratação inibe o retorno de um feedback negativo sobre o funcionário contratado, podendo prejudicar a empresa, explica a especialista.

6. Liberdade respeitosa de expressão: