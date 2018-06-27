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Turma do Pedal

Empresário do ES cria marca de roupa especial para ciclistas

A marca tem o objetivo de trazer a arte e o designer de forma sustentável

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 20:44
Sandro Lucas criou uma marca de roupa para ciclistas Crédito: Arquivo Sandro Lucas
Com vontade de fazer uma prova de triatlo, o empresário Sandro Lucas, de 43 anos, comprou uma bicicleta e, desde de então, não largou mais o ciclismo. Ele pratica o esporte há 20 anos e acabou unindo a paixão pela modalidade com a moda  já que atua nesse setor  e com o café, outra paixão. Criei a marca 4Cycle e o Coffee Doping. Como o ciclismo é um esporte que tem histórico de doping, usamos essa analogia pra fazer uma brincadeira, como se nosso doping fosse o café. A cafeína é muito usada e buscamos também a questão de sustentabilidade do café, aponta.
Já a marca de roupas de Sandro, a 4Cycle, tem o objetivo de trazer a arte e o designer para o ciclismo, de forma sustentável. Além disso, a marca tem um projeto de buscar artistas para a criação de coleções-cápsula. E foi justamente essa ideia que despertou o interesse da marca pela jornalista especializada em moda Isabela Castro. Ela, que também pedala, desenvolveu oito estampas para uma coleção. Foi uma parceria para desenvolver essas peças, mas como também pratico o ciclismo ficou mais fácil, queria algo mais feminino, mas também criei umas camisas unissex, contou. Tem 18 anos que Isabela começou a correr, já participou de algumas competições, mas só começou a andar de bike há dois anos. "É muito gostoso, porque te leva a lugares onde a corrida não leva. Você passa a conhecer lugares incríveis. É só prazer".
A junção do esporte com a moda também despertou a atenção da administradora de empresas, Renata França, que é proprietária de uma franquia da Track&Field no Estado. Quem pedala sabe da importância de vestir uma peça que melhore a performance. A marca acaba de lançar uma linha especial para os adeptos da bicicleta. Produzidas em tecido tecnológico, composto de poliamida e elastano, as roupas permitem liberdade de movimento e circulação do ar. As peças ainda contam com logo refletivo, amortecedores anatômicos nas bermudas e elástico com silicone na barra, que evita o deslizamento do corpo na bicicleta.

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