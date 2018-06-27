Empresário do ES cria marca de roupa especial para ciclistas

Com vontade de fazer uma prova de triatlo, o empresário Sandro Lucas, de 43 anos, comprou uma bicicleta e, desde de então, não largou mais o ciclismo. Ele pratica o esporte há 20 anos e acabou unindo a paixão pela modalidade com a moda já que atua nesse setor e com o café, outra paixão. Criei a marca 4Cycle e o Coffee Doping. Como o ciclismo é um esporte que tem histórico de doping, usamos essa analogia pra fazer uma brincadeira, como se nosso doping fosse o café. A cafeína é muito usada e buscamos também a questão de sustentabilidade do café, aponta.
Já a marca de roupas de Sandro, a 4Cycle, tem o objetivo de trazer a arte e o designer para o ciclismo, de forma sustentável. Além disso, a marca tem um projeto de buscar artistas para a criação de coleções-cápsula. E foi justamente essa ideia que despertou o interesse da marca pela jornalista especializada em moda Isabela Castro. Ela, que também pedala, desenvolveu oito estampas para uma coleção. Foi uma parceria para desenvolver essas peças, mas como também pratico o ciclismo ficou mais fácil, queria algo mais feminino, mas também criei umas camisas unissex, contou. Tem 18 anos que Isabela começou a correr, já participou de algumas competições, mas só começou a andar de bike há dois anos. "É muito gostoso, porque te leva a lugares onde a corrida não leva. Você passa a conhecer lugares incríveis. É só prazer".
A junção do esporte com a moda também despertou a atenção da administradora de empresas, Renata França, que é proprietária de uma franquia da Track&Field no Estado. Quem pedala sabe da importância de vestir uma peça que melhore a performance. A marca acaba de lançar uma linha especial para os adeptos da bicicleta. Produzidas em tecido tecnológico, composto de poliamida e elastano, as roupas permitem liberdade de movimento e circulação do ar. As peças ainda contam com logo refletivo, amortecedores anatômicos nas bermudas e elástico com silicone na barra, que evita o deslizamento do corpo na bicicleta.