Dúvidas sobre whey protein? Nutricionista diz quando e quem pode usar

Whey protein é um suplemento alimentar Crédito: Reprodução

Queridinho dos amantes da academia, o whey protein é o suplemento mais conhecido para quem quer ganhar músculos e definir o corpo. Ele é um dos suplementos alimentares que muita gente tem dentro do seu cardápio diário. Mas mesmo quem usa, muitas vezes não sabe ao certo o que realmente ele faz no organismo e quando ele se faz necessário para complementar a dieta.

Para esclarecer as dúvidas de quem faz uso ou pretende fazer, a nutricionista Brenda Reblin respondeu perguntas dos internautas do Gazeta Online. Os principais pontos você confere abaixo:

O que é whey protein?

É a proteína extraída do soro do leite. E ela participa na formação de massa muscular, provocando hipertrofia.

Quais os tipos de whey?

Concentrado: é o whey mais comum, o mais barato e o mais gostoso. E não é porque ele é o mais barato que ele é o pior. Dependendo de algumas situações ele é que será indicado para o paciente, se este precisar de uma fonte de carboidrato junto da proteína. Ele tem de 70 a 80% de proteína, tem um pouco de lipídeos e carboidratos. Ele não é indicado para quem tem intolerância à lactose.

Isolado: ele tem de 90% a 100% de proteína, então ele é mais purificado e parece ter uma absorção melhor também. Quem tem intolerância à lactose deve utilizar deste whey.

Hidrolisado: é um whey protein isolado que foi quebrado, ele sofreu hidrólise, quebra através de água. Ele consegue uma absorção ainda melhor pelo corpo. Para quem tem problema de digestão, por exemplo, ele é o indicado, porque já vem quebrado.

Whey Protein engorda?

O whey protein tem caloria então é um alimento que pode aumentar o peso corporal se tomado em alta quantidade. Porém, quando utilizado de maneira correta, ele não engorda.

Quem deve tomar o Whey Protein?

Se a pessoa treina duas vezes na semana, por exemplo, e não tem uma alta intensidade nos treinos, ela não precisa utilizar o whey protein. Se ele não tem exaustão, não há necessidade de suplementação proteica. A pessoa pode adquirir a proteína na alimentação. Agora, se os treinos forem intensos e frequentes, é interessante a utilização do suplemento. O indicado mesmo é ir a um nutricionista para que haja uma prescrição individualizada.

Horário para tomar o whey protein?

O horário mais indicado é após o treino, até 40 minutos depois do término da atividade física. Mas isso depende da estratégia de cada pessoa. Há pessoas que vão precisar de um carboidrato logo após a atividade física, por exemplo. Não necessariamente você precisa, depois de tomá-lo, esperar uma hora para voltar a se alimentar. Uma pessoa que termina o treino e em uma hora, ou pouco menos disso vai almoçar, ela pode tomar o whey que isso não vai engordá-la. Mas é tudo muito individual, e cada caso deve ser estudado.

Como substituir o whey protein com alimentos naturais?

O carro chefe é a clara de ovo, que é a albumina, uma proteína que garante a formação da massa muscular. Podemos complementar a quantidade de proteína dessa pessoa também com leite e derivados. Hoje muita gente vê o leite como um vilão, mas toma um pote de whey, que é extraído do próprio leite. A gente pode utilizar o leite e derivados como complemento em um pós treino.

Existe Whey de soja?

Não existe whey protein de soja, ele é só do leite. Existe a proteína da soja. E os veganos aderem essa linha. Temos, as mais famosas,a proteína da soja, do arroz e da ervilha

Excesso de whey protein pode fazer mal?

Sim. Proteína em excesso pode acarretar uma intoxicação no fígado, por exemplo, e aumentar algumas enzimas como o TGP e o TG0.