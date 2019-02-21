Drops: os 3 escolhidos da editora entre os lançamentos das marcas

Cuide-se Bem Deleite Crédito: Divulgação





Deleite-se

O Boticário abusou da fofura. Acaba de lançar Cuide-se Bem Deleite. Os produtos têm cheirinho de leite com baunilha – uma delícia! – e vêm em uma necessaire peludinha. A linha conta com creme hidratante corporal, com textura supercremosa, loção hidratante, body splash, creme para as mãos e sabonete em barra. Todos com a fragrância gourmand, inspirada na combinação do chantilly com o creme de baunilha, e as embalagens são sustentáveis e superdivertidas. Depois de usar o produto, O Boticário convida os consumidores a retornarem as embalagens vazias por meio do seu programa de logística reversa Boti Recicla. Os coletores estão disponíveis em todas as lojas da marca no país.

Reverse Ladies ENTITY_amp_ENTITYLord Crédito: Divulgação

Para fios brancos

A marca Ecosmetics acaba de lançar um novo tratamento para combater os cabelos brancos. Para quem tem os fios grisalhos, que ainda produzem melanina no corpo, a proposta do Reverse Ladies & Lord é trazer de volta a cor natural das madeixas. O kit é composto por xampu, condicionador, sérum e três loções capilares. A loção deve ser usada diariamente no cabelo à noite, pois ela estimula o processo de pigmentação, com ação anti age e antigrisalhamento. Os resultados começam a aparecer depois de 90 dias, tempo de crescimento do fio. Desenvolvido pelo laboratório francês de cosméticos Lucas Meyer, a tecnologia Reverse atua na produção de melanina. A ação acontece por meio do estímulo dos melanócitos ativos (células responsáveis pela produção da melanina) e da peroxidase (enzima responsável pela quebra do peróxido de hidrogênio, agente responsável pela oxidação dos fios, o que os deixa branco). Disponível na ECosmetics

Coleção Schutz Crédito: Divulgação

Outono versátil

A coleção Pre Fall 2019 da Schutz dá o start na transição de coleções, antecipando as tendências da próxima estação. A linha Western apresenta-se, principalmente, através da bota western, que começa a figurar como sapato essencial entre as fashionistas, devido às novas interpretações nada óbvias. As Block Sandals, sandálias de saltos blocados, vem em materiais texturizados e cartela de cores intensa. Já a coleção de bolsas, homenageia grandes sucessos em novas versões, para modelos consagrados e shapes inéditos. Moderna e urbana, a Live Love ganha uma roupagem sofisticada com o efeito patchwork, mesclando texturas snake com alças bordadas e de correntes.