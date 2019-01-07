Drops: as novidades em produtos para a estação quente

Drops: as novidades para o verão Crédito: Divulgação

Para mulheres reais

Empoderamento, felicidade e ousadia são as palavras que norteiam a essência da mais nova marca capixaba de roupas femininas, a Zeffa Modas. Liderada por Sheila Cabideli, a marca tem como estilista a paulista Nadia Fuim, que se inspirou na natureza para a criação das peças. Na coleção, o queridinho do verão, o linho, a viscose, estampas de folhagem e modelagens com cós mais largo e decotes que valorizam as mulheres com mais formas, mulheres reais.

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O perfume das flores

O Boticário se inspirou em sua própria história para criar Botica 214, a nova eau de parfum premium da marca, que traz combinações que enaltecem a riqueza olfativa dos florais. O Boticário foi criado em 1977, em uma pequena Botica no Centro de Curitiba, instalada justamente no número 214 de uma das ruas. A coleção Botica 214 é composta por três fragrâncias florais - Jasmim & Patchouli, Peônia & Apricot e Violeta & Sândalo – criadas por alguns dos perfumistas mais renomados do mundo.

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Madeixas de verão

Garantir que as “sereias” curtam o verão, sem danificar os cabelos por conta da exposição ao sol, ao vento, ao mar e à piscina, é a proposta da linha “De Repente Sereia”, que a Griffus acaba de lançar. Composta por um condicionador de tratamento intensivo com ação em um minuto, um leave-in para ser usado no pré e no pós-praia e um fluido bifásico iluminador, a linha é um tratamento intensivo que recupera os cabelos das perdas hídricas ocasionadas pela exposição ao sol, sal e cloro. Resultado: cabelos macios, hidratados e brilhantes sem perder tempo e nem deixar de curtir o que estação tem de melhor.

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Alto verão “Cerrado”

As cores exuberantes do Cerrado brasileiro, considerada a savana mais rica do planeta, inspiraram a paleta da nova coleção de Alto Verão da marca capixaba Be Up. Os elementos presentes nesse bioma como folhas secas, raízes, cascas, flores e plantas foram aplicados em cores e estampas. As peças ganharam desde tons terrosos como amarelo mostarda, ocre, marrom às mais vibrantes cores, como azul, verde e rosa. Tecidos como linho e a laise trazem frescor para as peças e detalhes com ar vintage e pegada artesanal como os botões aparentes de coco se destacam em saias, vestidos e tops cropped. Os poás também dão ao ar da graça em looks ora despojados ora sofisticados.

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O mar como inspiração

Inspirada no movimento das águas brasileiras, a Natura Aquarela acaba de lançar a coleção Maramô. Em edição limitada, é a primeira novidade depois do relançamento da marca feito no começo de 2018. Maramô conta com oito cores de batom com acabamento vinil, um lápis com duas cores para os olhos e duas opções de um produto duo em pó, que pode ser usado molhado ou seco nos lábios, olhos e rosto.

Batons com acabamento vinil

R$ 24,90, cada um

Lápis para Olhos 2+ Color

R$ 23,90

MultiColor Tint

R$ 29,90



