Drinques sem álcool são a pedida para se refrescar no verão

Nem só de refrigerante e suco vive o verão. Apesar dessas bebidas ainda serem as mais fáceis de se pedir nos dias de calor - além da água que é a principal bebida para a hidratação - os drinques sem álcool também se tornaram uma boa pedida para se refrescar. Com ingredientes diferentes como gengibre, chás e alecrim, as bebidas já conquistam o espaço nas cartas dos bartenders capixabas.
Conversamos com um time de profissionais, que mostraram os seus preferidos, para enfrentar esses dias de sol com muito sabor:
LEVE E REFRESCANTE
O bartender Claudio Lobo, do restaurante Grappino Rangobar, escolheu o Ginger Baker, por ser um dos mais refrescantes no cardápio. O drinque é leve, adocicado e saboroso, e a receita leva morango, hortelã, suco de limão Tahiti, suco de cranberry e gengibre que segundo Claudio, é o ingrediente responsável pelo sabor especial da bebida.
CHÁS PARA TODA HORA
Outras opções que prometem cair no gosto dos capixabas são os chás gelados, tendência internacional, que vão bem para acompanhar o almoço, pois são leves e perfeitos para refrescar o calor das tardes.
Dhiego França, bartender do restaurante Cosmô, escolheu duas opções, sendo o primeiro com chá de limão siciliano, gengibre e alecrim. E o segundo um chá vermelho com laranja Bahia. “São pedidas refrescantes, chiques e ainda tem uma pegada Healthy, o que garante a união de sabor e saúde nas bebidas”, salientou Marcelo Netto, proprietário do restaurante.
SODAS COM MUITO SABOR
O bartender Rodrigo Perdigão, da One Eleven Coquetelaria, optou pelas sodas, que são preparadas com xaropes franceses Monin em diversos sabores, e acompanhadas por alguma erva ou fruta refrescante. “Hoje a moda está toda com a Tônica. Portanto, grande parte das bebidas refrescantes possuem gás e a outra parte sucos de frutas e em algum momento os dois unidos”, explicou o profissional. “Porém, as sodas são feitas com água com gás, que diferente da tônica, não contém calorias”, complementou Rodrigo.
CÍTRICO EM ALTA
O barman Willians Ferreira escolheu o drinque “Laura Montoya”, feito com morango, manjericão, suco de limão, xarope de açúcar e suco de laranja. “O drinque traz uma pegada cítrica por conta da mistura de sabores, é bem refrescante, e o melhor é que é fácil de fazer”, disse Willians.
PARA FAZER EM CASA:
O bartender Gabriel Mariani trouxe duas opções de drinques, ambos são cítricos, porém refrescantes, que combinam com um dia de praia ou na beira da piscina.
Summer Flow
30ml de suco de limão Taiti;
25ml de suco de Cranberry;
25ml de xarope de romã;
Completa com água com gás.
Apple Sun
30ml de xarope de maçã verde;
25ml de suco de Cranberry com morango;
25ml ml de suco de limão Taiti;
Complete com água com gás.