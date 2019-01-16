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Verão

Drinques sem álcool são a pedida para se refrescar no verão

Com ingredientes inovadores como gengibre, chás e até alecrim, as bebidas fazem sucesso com os capixabas

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 19:12

Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

16 jan 2019 às 19:12
Drinques sem álcool são a nova pedida para se refrescar no calor Crédito: Dani Figueiredo
Nem só de refrigerante e suco vive o verão. Apesar dessas bebidas ainda serem as mais fáceis de se pedir nos dias de calor - além da água que é a principal bebida para a hidratação - os drinques sem álcool também se tornaram uma boa pedida para se refrescar. Com ingredientes diferentes como gengibre, chás e alecrim, as bebidas já conquistam o espaço nas cartas dos bartenders capixabas.
> Adega de verão: conheça os rótulos ideias para os dias de calor
Conversamos com um time de profissionais, que mostraram os seus preferidos, para enfrentar esses dias de sol com muito sabor:
LEVE E REFRESCANTE
. Crédito: Ana Luíza Dias
O bartender Claudio Lobo, do restaurante Grappino Rangobar, escolheu o Ginger Baker, por ser um dos mais refrescantes no cardápio. O drinque é leve, adocicado e saboroso, e a receita leva morango, hortelã, suco de limão Tahiti, suco de cranberry e gengibre que segundo Claudio, é o ingrediente responsável pelo sabor especial da bebida.
CHÁS PARA TODA HORA
Chá de limão siciliano, gengibre e alecrim Crédito: Divulgação
Outras opções que prometem cair no gosto dos capixabas são os chás gelados, tendência internacional, que vão bem para acompanhar o almoço, pois são leves e perfeitos para refrescar o calor das tardes.
Chá vermelho com laranja bahia Crédito: Divulgação
Dhiego França, bartender do restaurante Cosmô, escolheu duas opções, sendo o primeiro com chá de limão siciliano, gengibre e alecrim. E o segundo um chá vermelho com laranja Bahia. “São pedidas refrescantes, chiques e ainda tem uma pegada Healthy, o que garante a união de sabor e saúde nas bebidas”, salientou Marcelo Netto, proprietário do restaurante.
SODAS COM MUITO SABOR
As sodas são opções com gás e sem calorias Crédito: Dani Figueiredo
O bartender Rodrigo Perdigão, da One Eleven Coquetelaria, optou pelas sodas, que são preparadas com xaropes franceses Monin em diversos sabores, e acompanhadas por alguma erva ou fruta refrescante. “Hoje a moda está toda com a Tônica. Portanto, grande parte das bebidas refrescantes possuem gás e a outra parte sucos de frutas e em algum momento os dois unidos”, explicou o profissional. “Porém, as sodas são feitas com água com gás, que diferente da tônica, não contém calorias”, complementou Rodrigo.
> Chefs ensinam suas receitas preferidas que levam milho
CÍTRICO EM ALTA
Laura Montoya: drinque criação de Willians Ferreira Crédito: Divulgação
O barman Willians Ferreira escolheu o drinque “Laura Montoya”, feito com morango, manjericão, suco de limão, xarope de açúcar e suco de laranja. “O drinque traz uma pegada cítrica por conta da mistura de sabores, é bem refrescante, e o melhor é que é fácil de fazer”, disse Willians.
PARA FAZER EM CASA:
O bartender Gabriel Mariani trouxe duas opções de drinques, ambos são cítricos, porém refrescantes, que combinam com um dia de praia ou na beira da piscina.
Summer Flow
. Crédito: Gabriel Mariani
30ml de suco de limão Taiti;
25ml de suco de Cranberry;
25ml de xarope de romã;
Completa com água com gás. 
Apple Sun
. Crédito: Gabriel Mariani
30ml de xarope de maçã verde;
25ml de suco de Cranberry com morango;
25ml ml de suco de limão Taiti;
Complete com água com gás.

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