Drinques sem álcool são a pedida para se refrescar no verão

Drinques sem álcool são a nova pedida para se refrescar no calor Crédito: Dani Figueiredo

Nem só de refrigerante e suco vive o verão. Apesar dessas bebidas ainda serem as mais fáceis de se pedir nos dias de calor - além da água que é a principal bebida para a hidratação - os drinques sem álcool também se tornaram uma boa pedida para se refrescar. Com ingredientes diferentes como gengibre, chás e alecrim, as bebidas já conquistam o espaço nas cartas dos bartenders capixabas.

Conversamos com um time de profissionais, que mostraram os seus preferidos, para enfrentar esses dias de sol com muito sabor:

LEVE E REFRESCANTE

. Crédito: Ana Luíza Dias

O bartender Claudio Lobo, do restaurante Grappino Rangobar, escolheu o Ginger Baker, por ser um dos mais refrescantes no cardápio. O drinque é leve, adocicado e saboroso, e a receita leva morango, hortelã, suco de limão Tahiti, suco de cranberry e gengibre que segundo Claudio, é o ingrediente responsável pelo sabor especial da bebida.

CHÁS PARA TODA HORA

Chá de limão siciliano, gengibre e alecrim Crédito: Divulgação

Outras opções que prometem cair no gosto dos capixabas são os chás gelados, tendência internacional, que vão bem para acompanhar o almoço, pois são leves e perfeitos para refrescar o calor das tardes.

Chá vermelho com laranja bahia Crédito: Divulgação

Dhiego França, bartender do restaurante Cosmô, escolheu duas opções, sendo o primeiro com chá de limão siciliano, gengibre e alecrim. E o segundo um chá vermelho com laranja Bahia. “São pedidas refrescantes, chiques e ainda tem uma pegada Healthy, o que garante a união de sabor e saúde nas bebidas”, salientou Marcelo Netto, proprietário do restaurante.

SODAS COM MUITO SABOR

As sodas são opções com gás e sem calorias Crédito: Dani Figueiredo

O bartender Rodrigo Perdigão, da One Eleven Coquetelaria, optou pelas sodas, que são preparadas com xaropes franceses Monin em diversos sabores, e acompanhadas por alguma erva ou fruta refrescante. “Hoje a moda está toda com a Tônica. Portanto, grande parte das bebidas refrescantes possuem gás e a outra parte sucos de frutas e em algum momento os dois unidos”, explicou o profissional. “Porém, as sodas são feitas com água com gás, que diferente da tônica, não contém calorias”, complementou Rodrigo.

CÍTRICO EM ALTA

Laura Montoya: drinque criação de Willians Ferreira Crédito: Divulgação

O barman Willians Ferreira escolheu o drinque “Laura Montoya”, feito com morango, manjericão, suco de limão, xarope de açúcar e suco de laranja. “O drinque traz uma pegada cítrica por conta da mistura de sabores, é bem refrescante, e o melhor é que é fácil de fazer”, disse Willians.

PARA FAZER EM CASA:

O bartender Gabriel Mariani trouxe duas opções de drinques, ambos são cítricos, porém refrescantes, que combinam com um dia de praia ou na beira da piscina.

Summer Flow

. Crédito: Gabriel Mariani

30ml de suco de limão Taiti;

25ml de suco de Cranberry;

25ml de xarope de romã;

Completa com água com gás.

Apple Sun

. Crédito: Gabriel Mariani

30ml de xarope de maçã verde;

25ml de suco de Cranberry com morango;

25ml ml de suco de limão Taiti;