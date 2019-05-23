DIÁRIO DE CHLOÉ| Saiba como preparar uma festa para o seu mascote

. Crédito: Pinterest

Revista.ag. Eu me sinto muito feliz de todos os domingos estar aqui com essa equipe maravilhosa e com vocês, meus fiéis leitores. Meu querido diário... Quem não gosta de fazer aniversário, né? Eu e Frida, adoramos. E essa data sempre é motivo de comemoração, afinal representa mais um ano de vida. E hoje é dia de festejar a. Eu me sinto muito feliz de todos os domingos estar aqui com essa equipe maravilhosa e com vocês, meus fiéis leitores.

Então, nesse dia festivo, resolvi escrever sobre festa de aniversário para pets. Afinal, nosso mascote também merece uma comemoração pelo dia de seu nascimento. E não é difícil prepará-la, embora seja necessário tomar alguns cuidados.

Só você conhece o temperamento de seu pet, para saber qual o melhor tipo de festa. Eu, por exemplo, sou muito medrosa, então teria que ficar dentro de uma gaiolinha, acho que ficaria estressada diante dos convidados humanos e animais. Com a Frida, acredito, seria mais tranquilo.

Bem, depois de definir qual a melhor festa, de acordo com o perfil de seu pet, é hora de prepará-la. A primeira coisa é providenciar o local, que deve ser espaçoso, mas sem possibilitar qualquer tipo de fuga. E todos os convidados animais devem vir na coleira e estar devidamente vacinados.

E não podemos esquecer também do convite. E se ele for personalizado, melhor ainda. Dá, por exemplo, pra usar uma foto bem bonita do mascote (vale até colocar o chapeuzinho nele). Uma boa ideia é abrir mão do presente para o pet, e pedir aos convidados ração para ser doada a alguma instituição de proteção animal (defina qual vai ser e coloque no convite).

Para decorar, existem muitas lojas que vendem produtos específicos ou, se preferir, contrate alguém. Muitas pessoas trabalham fazendo isso, usando, inclusive, a técnica de scrapbook, o que acaba deixando tudo mais lindo ainda.

As bexigas devem ficar no alto, pois podem assustar os pets se estourarem. Vale também espalhar alguns brinquedos que eles gostam pelo espaço. E não esqueça de deixar bastante água disponível nos potinhos.

Como a festa será para os donos e seus animais, é necessário preparar comida para ambos (portanto, duas mesas). Lembrando que os comes e bebes dos pets devem ser específicos para eles, existem profissionais que fazem bolos com ingredientes próprios (a internet também disponibiliza muitas receitas).

E para terminar, faça as lembrancinhas para seus convidados pet, com produtos específicos para eles, que podem ser de beleza, guloseimas ou brinquedos.

O importante é comemorar o nascimento do seu mascote, nem que seja em uma festinha particular. E, claro, fotografar tudo para a posteridade. Lambeijos.





PETISCOS DELICIOSOS

Gente, olha esses bolos feitos com ingredientes próprios para os pets? Eles são elaborados pela @petscandoes, aqui em Vila Velha. Além das guloseimas, se você quiser eles fazem toda a decoração da festa. No Instagram deles é possível ver alguns vídeos dos pets se deliciando com os petiscos. Muito divertido.

Uma opção é comprar os adereços já no tema Crédito: Divulgação

DOCINHOS EMBALADOS

Olha que charmosas essas forminhas de doces? Elas fazem parte da linha Cromus, são de papel e têm 3cm de comprimento x 3cm de largura e 2cm de altura, cada uma. Custa R$ 18,88, o pacote com 24 unidades. Site: magazine25.com.

. Crédito: Divulgação

PARABÉNS PARA O SEU GATINHO

A festa do seu gatinho vai ser particular, só para os familiares? Que tal, então, comprar esse kit? Ele vem com Bolo Fake Eva e Papelão, Roseta de Cartolina no Palito, Chapeuzinho e Comedouros. Custa

R$ 40,00. Site: finofaro.com.br