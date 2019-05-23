DIÁRIO DE CHLOÉ| Saiba como preparar uma festa para o seu mascote

Meu querido diário... Quem não gosta de fazer aniversário, né? Eu e Frida, adoramos. E essa data sempre é motivo de comemoração, afinal representa mais um ano de vida. E hoje é dia de festejar a Revista.ag. Eu me sinto muito feliz de todos os domingos estar aqui com essa equipe maravilhosa e com vocês, meus fiéis leitores.
Então, nesse dia festivo, resolvi escrever sobre festa de aniversário para pets. Afinal, nosso mascote também merece uma comemoração pelo dia de seu nascimento. E não é difícil prepará-la, embora seja necessário tomar alguns cuidados.
Só você conhece o temperamento de seu pet, para saber qual o melhor tipo de festa. Eu, por exemplo, sou muito medrosa, então teria que ficar dentro de uma gaiolinha, acho que ficaria estressada diante dos convidados humanos e animais. Com a Frida, acredito, seria mais tranquilo.
Bem, depois de definir qual a melhor festa, de acordo com o perfil de seu pet, é hora de prepará-la. A primeira coisa é providenciar o local, que deve ser espaçoso, mas sem possibilitar qualquer tipo de fuga. E todos os convidados animais devem vir na coleira e estar devidamente vacinados.
E não podemos esquecer também do convite. E se ele for personalizado, melhor ainda. Dá, por exemplo, pra usar uma foto bem bonita do mascote (vale até colocar o chapeuzinho nele). Uma boa ideia é abrir mão do presente para o pet, e pedir aos convidados ração para ser doada a alguma instituição de proteção animal (defina qual vai ser e coloque no convite).
Para decorar, existem muitas lojas que vendem produtos específicos ou, se preferir, contrate alguém. Muitas pessoas trabalham fazendo isso, usando, inclusive, a técnica de scrapbook, o que acaba deixando tudo mais lindo ainda.
As bexigas devem ficar no alto, pois podem assustar os pets se estourarem. Vale também espalhar alguns brinquedos que eles gostam pelo espaço. E não esqueça de deixar bastante água disponível nos potinhos.
Como a festa será para os donos e seus animais, é necessário preparar comida para ambos (portanto, duas mesas). Lembrando que os comes e bebes dos pets devem ser específicos para eles, existem profissionais que fazem bolos com ingredientes próprios (a internet também disponibiliza muitas receitas).
E para terminar, faça as lembrancinhas para seus convidados pet, com produtos específicos para eles, que podem ser de beleza, guloseimas ou brinquedos.
O importante é comemorar o nascimento do seu mascote, nem que seja em uma festinha particular. E, claro, fotografar tudo para a posteridade. Lambeijos.
PETISCOS DELICIOSOS
Gente, olha esses bolos feitos com ingredientes próprios para os pets? Eles são elaborados pela @petscandoes, aqui em Vila Velha. Além das guloseimas, se você quiser eles fazem toda a decoração da festa. No Instagram deles é possível ver alguns vídeos dos pets se deliciando com os petiscos. Muito divertido.
DOCINHOS EMBALADOS
Olha que charmosas essas forminhas de doces? Elas fazem parte da linha Cromus, são de papel e têm 3cm de comprimento x 3cm de largura e 2cm de altura, cada uma. Custa R$ 18,88, o pacote com 24 unidades. Site: magazine25.com.
PARABÉNS PARA O SEU GATINHO
A festa do seu gatinho vai ser particular, só para os familiares? Que tal, então, comprar esse kit? Ele vem com Bolo Fake Eva e Papelão, Roseta de Cartolina no Palito, Chapeuzinho e Comedouros. Custa
R$ 40,00. Site: finofaro.com.br