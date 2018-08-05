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Saúde

Descubra se está faltando cálcio na sua dieta

Nutriente está em baixa na dieta dos brasileiros, diz pesquisa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 00:02

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 00:02

O cálcio é essencial para a saúde, mas uma pesquisa apontou que o brasileiro consome apenas metade da quantidade diária do nutriente que é necessário para o bom funcionamento do organismo e para prevenir doenças como a osteoporose.
De acordo com uma pesquisa da Fundação Internacional da Osteoporose, o ideal é consumir um grama de cálcio por dia. Mas aqui no país, esse consumo não passa de 500 miligramas (ou seja, a metade), em média. O dado preocupou a classe médica, que prevê consequências sérias para a população no futuro.
O ortopedista Lourimar Tolêdo explica que o cálcio é importante não só para a formação dos ossos, mas também para a força muscular em geral. Esse mineral, ao longo do dia, é absorvido e eliminado pelo organismo. Por isso precisa ser consumido diariamente. Se a reserva dele no corpo não está satisfatória, os ossos ficam fragilizados, observa.
A nutricionista Jenniffer Vorpagel destaca que a função do cálcio vai além da formação de ossos e dentes. Ele atua na contração muscular, na liberação de hormônios, na metabolização do ferro e na coagulação sanguínea, por exemplo.
Esse nutriente pode ser encontrado em mais abundância no leite e nos seus derivados. Mas também está presente em vegetais escuros, em peixes como a sardinha, entre outros.
Sem cálcio, uma das consequências é a chegada da osteoporose. E as mulheres são as principais afetadas. É uma doença silenciosa e muito grave. A pessoa leva uma vida normal, até que uma queda simples cause uma fratura, o que pode gerar complicações sérias e levar até à morte, alerta o ortopedista.
Cuidados
A aposentada Lenilce Lourenço, 61, já está sentindo os efeitos da osteoporose. Ao longo da juventude, não me alimentei direito. Agora procuro me cuidar. Não sou muito chegada a leite, mas procuro tomar pelo menos de manhã. E tenho comido mais queijo. O médico ainda passou um suplemento.
Ao reforçar o cálcio na dieta, vale seguir algumas recomendações para que esse nutriente seja bem aproveitado pelo organismo. Há casos em que dois nutrientes competem entre si e atrapalham a absorção de ambos, como cálcio e ferro. Devemos evitar associar o consumo de leite com suco de laranja e do queijo com presunto, por exemplo, orienta Jenniffer.
Cálcio também precisa de vitamina D, como lembra Lourimar Tolêdo. É necessário se expor à luz solar. A vitamina D é que vai ajudar no metabolismo do cálcio, diz.
Saiba mais
Sobre a osteoporose
O que é
É a perda acelerada de massa óssea que ocorre durante o processo de envelhecimento, tornando a estrutura óssea mais frágil e sujeita a fraturas. É uma doença silenciosa que não causa dores
Consequências
Ocorrem pelo menos 2,4 milhões de fraturas por ano por causa de osteoporose
Com a idade
A partir dos 35 anos, começa uma perda progressiva de massa óssea que pode levar à osteoporose. O problema é mais comum em mulheres, quatro vezes mais que em homens. Fumantes têm maior risco de desenvolver a doença
Campeões em cálcio
Melhores fontes
- 200 ml de leite integral contêm 240mg de cálcio;
- 1 colher de sopa cheia picada de couve crua tem 27mg de cálcio;
- 1 unidade média (2,4g) de castanha de caju tem 0,9 mg de cálcio
- 1 colher de sopa cheia (13g) de brócolis cozido contém 5,98mg de cálcio
Outros alimentos
Além do leite e derivados, podemos encontrar cálcio em frutas como laranja, figo, ameixa; em peixes, como a sardinha; na lentilha; na aveia; nas amêndoas; nas verduras de cor verde escura (brócolis, couve, espinafre, agrião etc)
Como consumir
Melhor absorção
Uma alimentação rica em fibras prepara o intestino para absorver melhor o cálcio, por isso um lanche rico em fibras é uma boa dica antes de uma refeição que contenha sardinha e brócolis, por exemplo
Evite misturar
Alguns compostos dificultam a absorção do cálcio quando são consumidos na mesma refeição. Há casos em que dois nutrientes competem entre si e atrapalham a absorção de ambos, como cálcio e ferro. No café da manhã e refeições intermediárias, não é indicada a ingestão de cálcio com vitamina C ou ferro. Devemos evitar associar o consumo de leite com suco de laranja e do queijo com presunto, por exemplo
Fontes: Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Reumatologia e especialistas entrevistados

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