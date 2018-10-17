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Descubra a sua criança interior e aproveite melhor a vida

'Independente de nossa idade atual, é a nossa criança interior que se manifesta com otimismo e excitação diante da vida'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 17:13

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 17:13

. Crédito: Unsplash
 
PERGUNTA: LIZ 
"Tenho pensado muito sobre o meu comportamento. Completei 62 anos em agosto passado e acho que estou sendo muito severa comigo. Observo que me preocupo muito com a opinião dos outros sobre o meu comportamento e, por isso, deixo de aproveitar melhor a minha vida"
Enquanto a nossa alma tiver a delicadeza de uma criança, seremos melhores adultos. Aproveitando ainda as comemorações do Dia das Crianças, vou dividir com vocês um trecho de um texto da Caroline Myss:
Se quer permanecer jovem, só tem um jeito, conserve viva a criança que existe dentro de você, um coração cheio de amor, que se interesse pelas coisas que acontecem, que se alegre com as mínimas coisas, esqueça as ofensas, sorria mais, tenha sempre um coração disposto a amar, um coração que não se apequena e não se esfria.
Independente de nossa idade atual, é a nossa criança interior que se manifesta com otimismo e excitação diante da vida. É ela que nos incentiva a experimentar o lado leve, divertido e prazeroso da vida, contrabalanceando as responsabilidades e a seriedade do mundo adulto. É ela que nos contagia com sua positividade, trazendo à tona o que há de melhor em nós e nos outros. Nossa criança interior é também a guardiã de nossas percepções em relação à vida, segurança, confiança e família.
Devemos cuidar da nossa criança interior, deixar florescer a inocência e a simplicidade. Libertar tudo aquilo que não nos faz bem, saber sorrir com verdade e olhar com amorosidade. Lembrar que ainda somos essa criança, e que ela precisa de cuidados. É nossa obrigação fazê-la muito feliz.
Até a próxima!

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