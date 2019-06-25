Dermaplaning: conheça a técnica de raspar os pelos do rosto com bisturi

Dermaplaning: a técnica de esfoliar o rosto com um bisturi Crédito: Pinterest

No quesito skincare diferentes modalidades são requisitadas, como hidratar, limpar e esfoliar a pele. Só que para essa última tarefa, uma novidade surgiu há pouco tempo nos feeds das redes sociais. Trata-se da dermaplaning, uma forma física de esfoliação feita com um bisturi, que já conquistou celebridades, como Issa Rae, Hailee Steinfeld e Lily Collins. Isso porque, além de esfoliar, a raspagem dos pelos deixa o aspecto da pele mais mais limpo, e ainda salienta o contorno das sobrancelhas e da boca.

Segundo a dermatologista Karina Mazzini, a técnica é feita com um bisturi que tem a função de raspar suavemente os pelos do rosto. “Como a lâmina tende a ser bem afiada, ela promove também uma microesfoliação associada à depilação desses pelos finos da face”, afirma a médica. Que complementa: “A técnica contribui para promover uma renovação celular da pele, mas seu uso não deve ser frequente”, diz.

Dermaplaning: a técnica de esfoliar o rosto com um bisturi Crédito: Pinterest

Esse tipo de depilação, diferentemente das lâminas para barbear, não deixam o pelo mais grosso. “O que acontece é que, à medida que a lâmina faz a raspagem, fica evidente o corpo do pelo. Por isso, a impressão de que ele está grosso”, revela Karina.

Porém, apesar de a técnica aparentar ser só “alegria”, é preciso tomar alguns cuidados. A dermatologista Ana Flávia Moll revela as contraindicações: “Para pessoas com rosácea, com histórico de dermatite atópica - que é quando a pele é mais sensível e resseca com mais facilidade -, e pessoas com acne ativa, o procedimento é totalmente contraindicado”, afirma. E sobre quem tem acne ativa, Ana Flávia detalha que o dermaplaning nesses casos pode aumentar o risco de inflamação da pele. “Onde o paciente tem a acne inflamatória há uma produção maior de bactérias e utilizando essa lâmina para cortar os pelos, há o risco de aumentar as chances de inflamação da pele, ou seja, além da lesão de acne, é possível que o paciente desenvolva foliculite, que é uma infecção de pele que se inicia nos folículos pilosos”.

Para essa técnica, surgiram diferentes aparelhos no mercado, incluindo versões tecnológicas, como o dermaflash - uma opção high tech que conta com duas velocidades, além das versões tradicionais, que podem ser plástico ou de metal. A digital influencer Karen Bachini resolveu adquirir e testar esses novos aparelhinhos em seu canal do Youtube. Confira o vídeo: