De doces a dinossauros: joias lúdicas são tendência; veja como usar

Joias com temas de doces até dinossauros são tendência Crédito: Pinterest

O mundo da joalheria está vivendo um momento lúdico e cheio de cor. As peças surgem em formatos de bichos, frutas e revivem memórias e sentimentos através do universo infantil.

Gemas preciosas como topázios, citrinos, ametistas e diamantes se misturam a peças esculpidas e pintadas à mão, e conferem charme e graça a cada uma.

Joias com temas de doces até dinossauros são tendência Crédito: Pinterest