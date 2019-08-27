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Dicas da Nanda

De doces a dinossauros: joias lúdicas são tendência; veja como usar

A colunista da Revista.Ag, Fernanda Trindade, é quem te ensina todos os truques para deixar o seu visual ainda mais divertido

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2019 às 13:49
Joias com temas de doces até dinossauros são tendência Crédito: Pinterest
O mundo da joalheria está vivendo um momento lúdico e cheio de cor. As peças surgem em formatos de bichos, frutas e revivem memórias e sentimentos através do universo infantil.
> "Joias artesanais" feitas no ES conquistam cada vez mais pessoas
Gemas preciosas como topázios, citrinos, ametistas e diamantes se misturam a peças esculpidas e pintadas à mão, e conferem charme e graça a cada uma.
Joias com temas de doces até dinossauros são tendência Crédito: Pinterest
O momento é de deixar a joia sem cerimônia, como um produto menos pomposo, mais festivo e alegre no visual, pra ser usada como um elemento do dia a dia, ainda que a intenção seja impactar.

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