De doces a dinossauros: joias lúdicas são tendência; veja como usar

O mundo da joalheria está vivendo um momento lúdico e cheio de cor. As peças surgem em formatos de bichos, frutas e revivem memórias e sentimentos através do universo infantil.
Gemas preciosas como topázios, citrinos, ametistas e diamantes se misturam a peças esculpidas e pintadas à mão, e conferem charme e graça a cada uma.
O momento é de deixar a joia sem cerimônia, como um produto menos pomposo, mais festivo e alegre no visual, pra ser usada como um elemento do dia a dia, ainda que a intenção seja impactar.