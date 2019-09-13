De booster anti-idade a coleção com pinturas: 5 novidades em beleza no ES

Drops: confira as novidades em beleza que chegam no ES escolhidas pela editora da Revista.Ag Mariana Perini Crédito: Divulgação

Olhar quente

Peças maiores, modelos arrojados, gatinhos exagerados (tanto no metal quanto no acetato) e lentes cosméticas (bem clarinhas) são as tendências que devem dominar o mercado de óculos de sol no próximo verão e que, em breve, estarão na ilha, nas Óticas Paris. Quem antecipa a novidade é a empresária Ana Luiza Azevedo, que esteve em São Paulo e escolheu modelos Celine, Tom Ford, Pucci e Guess, que estarão nas vitrines da Paris a partir de outubro.

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Na necessaire já!

Essa fofura é a nova base da Benefit, que faz parte da família Hello Happy. Ela oferece uma cobertura de leve a média e fator de proteção 15, garantindo um acabamento mais natural e uniforme.

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Bye Bye para o efeito panda

Olhão sem borrão? O Boticário acaba de lançar uma máscara pra dizer adeus ao efeito panda. É a Intense Superfix Bye Bye Panda: uma máscara para cílios de altíssima fixação, que não escorre nem borra ao longo do dia e é retirada com facilidade sem necessitar de demaquilante. Diferente das máscaras à prova d’água, que prometem resultados semelhantes, a novidade do Boticário sai com facilidade ao entrar em contato com água morna e dispensa demaquilante. O legal é que a combinação da sua fórmula e seu aplicador define os cílios e mantém o efeito de alongamento e volume por até 24h!

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Inspirada em Athos Bulcão

Moda e arte estão de mãos dadas na nova coleção cápsula de verão da marca capixaba de roupas femininas Villa Fiore. Intitulada “Athos - Brasil em cores e formas”, as novas peças foram inspiradas nas cores e formas utilizadas nas obras do artista plástico carioca Athos Bulcão. Segundo a designer Natália Aliani, as pinturas, as esculturas e os desenhos dele têm tudo a ver com a mulher moderna, independente e dinâmica. “A arte de Athos Bulcão é tão simples e limpa que se torna rica e marcante, como uma roupa deve ser. Para a criação da coleção, nós nos inspiramos na paleta de cores e no geometrismo de suas obras”, explica Natália. Compõem a coleção blusas, t-shirt, vestido, saia midi, macacão, short, calça pijama e pantacourt nos tecidos linho, crepe, viscose, malha premium e cambraia de linho. As cores azul marinho e médio, ocre, caramelo, branco, laranja, amarelo, verde terracota, laranja, vermelho e verde marcam presença em peças lisas e com estampas minimalistas e atemporais.

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Booster anti-idade para os olhos