Davi Sabbag abre seu baú para a Revista.Ag

Confira alguns dos objetos preferidos do cantor Crédito: Divulgação

Depois de fazer sucesso e ficar conhecido em todo o país com a Banda Uó  ao lado de Candy Mel e Mateus Carrilho, figuras pop, com números de respeito no YouTube , o cantor Davi Sabbag acaba de se lançar em carreira solo. Foram sete anos de banda. Aprendi muita coisa, viajei muito e adquiri uma bagagem profissional e cultural enorme. Vejo tudo como uma grande escola para eu realizar o que quero hoje, conta ele. Davi cresceu em Goiânia envolvido com música e arte.

Tirava músicas de ouvido num teclado de brinquedo que meu pai me deu. A partir daí, entrei nas aulas de piano, música, teatro e artes plásticas. Sabia que queria ser um artista quando crescesse. Aos 18 anos foi para Nova York tentar a vida, mas não deu muito certo. Voltei para o Brasil para fazer faculdade e foi aí que as coisas começaram a caminhar na direção que eu queria. Há algumas semanas ele se lançou em carreira solo, com a música Tenho você, escrita em um momento difícil da vida. É muito pessoal e fala desses momentos difíceis que, apesar de toda a dificuldade, você sabe que tem aquela pessoa com você, seja ao seu lado ou em pensamento. Quero fazer o meu trabalho de acordo com meus sentimentos. Viajar pelo Brasil e pelo mundo, tocando o máximo de pessoas com a minha música, conta ele, que tem vontade de passar um tempo no Japão.

Uma paixão

Adoro pedras e cristais, e este era da minha mãe há mais de 20 anos. Agora é meu.

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Peça preferida

Este tênis é meu preferido, pois, além de superconfortável, tem tudo a ver com meu estilo. Estou quase sempre com ele!

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Não dou, não vendo e não troco

Esta é a Mabili, que ganhei dos amigos em um aniversário surpresa. Customizei a boneca toda e a transformei no meu mascote.





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Não vivo sem

A corrente é meu xodó, e a Estrela de Davi, usei no clipe o tempo todo. Levo ela comigo aonde quer que eu vá. É como um amuleto, algo pra que eu não me esqueça da minha essência.

Confira alguns dos objetos preferidos do cantor Crédito: Divulgação

Guardo com carinho

A gravura do Picasso, comprada na França, presente da pessoa pra quem eu escrevi Tenho Você. Não estamos juntos agora, mas, apesar de tudo, o que vivemos foi muito especial e este quadro simboliza essa conexão que temos, as mãos unidas suavemente. É um dos presentes mais

bonitos e significativos que já ganhei de alguém que me conhece intimamente.

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Instrumento preferido

Toco piano desde criança, e o instrumento é, sem dúvidas, meu principal companheiro musical, parceiro de muitas composições.