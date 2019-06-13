Dá pra esbanjar estilo mesmo sobre uma bicicleta

Há poucos dias atrás estive em Amsterdã, onde as bicicletas estão por toda parte. Todo mundo entra na onda do pedal.
O que mais fiquei admirada foi a forma que as meninas se vestem para andar de bicicleta. Elas literalmente se montam para isso, não veem problema algum em usar salto, saia, vestido – e por aí vai!
Carregam milhares de bolsas, flores e muitas outras coisas que deixam o visual das bicicletas cheias de personalidade e muito estilo!
A coluna de hoje fala sobre essa tendência saudável que agrega, sim, ao seu look diário – seja na ida pra faculdade, pro trabalho, ou mesmo no passeio e no lazer. Selecionei algumas inspirações para você não só fazer sua parte, mas fazer sem perder o estilo. Vamos nos inspirar?