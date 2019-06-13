Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dicas da Nanda

Dá pra esbanjar estilo mesmo sobre uma bicicleta

A consultora de imagem Fernanda Trindade esteve em Amsterdam, onde a bike é o meio de transporte da maioria, e ficou impressionada com os looks usados pelas mulheres

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 16:34

Publicado em 

13 jun 2019 às 16:34
Estilo sobre rodas Crédito: Pinterest
Há poucos dias atrás estive em Amsterdã, onde as bicicletas estão por toda parte. Todo mundo entra na onda do pedal.
> A mochila está em alta e virou aliada no look da mulher moderna
O que mais fiquei admirada foi a forma que as meninas se vestem para andar de bicicleta. Elas literalmente se montam para isso, não veem problema algum em usar salto, saia, vestido – e por aí vai!
 
Estilo sobre rodas Crédito: Pinterest
Carregam milhares de bolsas, flores e muitas outras coisas que deixam o visual das bicicletas cheias de personalidade e muito estilo!
> O glitter é tendência até depois do carnaval
Estilo sobre rodas Crédito: Pinterest
A coluna de hoje fala sobre essa tendência saudável que agrega, sim, ao seu look diário – seja na ida pra faculdade, pro trabalho, ou mesmo no passeio e no lazer. Selecionei algumas inspirações para você não só fazer sua parte, mas fazer sem perder o estilo. Vamos nos inspirar?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bicicleta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados