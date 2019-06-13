Dá pra esbanjar estilo mesmo sobre uma bicicleta

Estilo sobre rodas Crédito: Pinterest

Há poucos dias atrás estive em Amsterdã, onde as bicicletas estão por toda parte. Todo mundo entra na onda do pedal.

O que mais fiquei admirada foi a forma que as meninas se vestem para andar de bicicleta. Elas literalmente se montam para isso, não veem problema algum em usar salto, saia, vestido – e por aí vai!





Estilo sobre rodas Crédito: Pinterest

Carregam milhares de bolsas, flores e muitas outras coisas que deixam o visual das bicicletas cheias de personalidade e muito estilo!

Estilo sobre rodas Crédito: Pinterest