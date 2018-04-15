Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica bariátrica

Curado da diabetes Romário revela: 'Minha glicose chegou a 480'

Baixinho passou por polêmico procedimento cirúrgico há um ano e meio para controlar a diabetes. Emagreceu 20 quilos e hoje a glicose fica entre 88 a 96

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 15:12
Romário comemora cura da diabetes Crédito: Márcio Alves
Um ano e meio depois de se submeter a uma interposição ilegal, polêmica cirurgia bariátrica para controle do diabetes, o senador Romário comemora a absolvição do médico Áureo Ludovico de Paula, acusado de usar a técnica experimental sem aprovação do Conselho Federal de Medicina. Confira as cinco perguntas feitas pela jornalista Marluci Martins. 
1. Tem esperança de que a cirurgia de interposição ileal seja regulamentada?
O TRF-1 inocentou o doutor Áureo da acusação de realizar um procedimento experimental. O julgamento não libera a cirurgia, mas o TRF recomenda que o Conselho Federal de Medicina reconheça o procedimento como um tratamento para o diabetes. É o que esperamos.
2. Está curado do diabetes?
Sim. Antes, minha glicose batia de 420 a 480 (mg/dl). Agora, fica entre 88 a 96. Perdi mais de 20 quilos. Ganhei sete e estou recuperando aos poucos.
3. Com a regulamentação, imagina a cirurgia sendo feita pelo SUS?
As pessoas poderão fazer a cirurgia pelo SUS. Hoje, só faz quem tem dinheiro para pagar. No Brasil, 16 milhões de pessoas são afetadas com o diabetes, e 72 mil morrem todos os anos com o problema, responsável por 70% das amputações. Em 2015, o SUS gastou R$ 92 milhões com internações causadas pelo diabetes.
4. Indicaria o procedimento?
A cirurgia não é para todos. Só defendo que seja uma opção ao tratamento do diabetes. Funcionou comigo. Mas a decisão é do paciente com o médico.
5. E os pacientes que tiveram sequelas ou morreram após a cirurgia?
Nenhuma intervenção é sem riscos. Inúmeras pessoas têm complicações, até em procedimentos simples. Apenas confirmo que me curei.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba
Imagem de destaque
Gato tigrado: 6 raças que se destacam pela pelagem 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados