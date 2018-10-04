Cumuruxatiba conquista a todos com sua tranquilidade e mar piscina

Cumuruxatiba tem mar tranquilo Crédito: Pousada Casa de Maria

Na Vila de Cumuruxatiba, no litoral Sul da Bahia, o tempo passa sem pressa. E talvez esse seja o grande segredo do local. Cumuru, como é chamada carinhosamente pelos seus habitantes, conquista quem está a fim de desacelerar. Localizada a 32 quilômetros de Prado, é preciso encarar cerca de 50 minutos em estrada de chão para chegar no vilarejo.

Há praias para todos os gostos. E as mais bonitas ficam um pouco distante do centro da vila. Mas se você não foi de carro para lá, não se preocupe. Na cidade, há serviços, com passeios para esses pequenos paraísos escondidos.

Piscinas naturais se formam na maré baixa quando fica à mostra um ecossistema lindo. Pelo mar, passeios de barco, caiaque e stand up estão disponíveis para a exploração do litoral, mergulho nos recifes e passeios pelos rios. Mas, que fique claro: as praias, também de mar claro, quase sempre são vazias.

Desde 2005, o restaurante Tempero da Dalva faz sucesso na orla de Cumuru. É a própria Dalva Maria Tavares, cozinheira autodidata, que prepara as iguarias que conquista moradores e turistas. Deixe de lado qualquer tipo de rivalidade e atente-se para a moqueca baiana (R$ 85), feita com pescado. Também fazem sucesso no restaurante, de paredes azul, o cação (R$ 75) e a moqueca de camarão VG (R$ 140). Todos esses pratos são servidos acompanhados de arroz, pirão e salada, e servem duas pessoas.

Barra do Cahy

Se você está em Cumuruxatiba tem que conhecer Barra do Cahy. Com praia quase selvagem, banhada pelo rio Cahy, o lugar foi de desembarque dos portugueses em terras brasileiras. Lá se deu o primeiro contato entre os Pataxós e os Portugueses. A praia continua preservada, principalmente, devido ao difícil acesso, por estradas de chão que qualquer chuva dificulta a passagem.

Fica ao norte de Prado. Para chegar lá, saindo do Prado, deve-se passar por Cumuruxatiba e seguir mais 18 quilômetros, buscando sempre se manter próximo ao litoral. É recomendável ir acompanhado de alguém que conheça bem a região. Aproveite o mar, o visual das falésias, mas não deixe de se esbaldar com um banho de rio. É revigorante.