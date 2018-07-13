Crianças em festa de adultos: o que fazer?

Crianças em festa de adulto? confira as dicas de Luciana Almeida sobre esse assunto ainda polêmico Crédito: Unsplash





PERGUNTA: GINA

Fico impressionada como alguns pais são, completamente, desatentos ao mau comportamento dos seus filhos. Em um casamento à noite, em um cerimonial, vi três crianças, literalmente, botando fogo na festa. Elas brincavam com as velas, corriam pelo salão, até que uma vela caiu e queimou a toalha. Estou organizando o casamento da minha filha e não gostaria que esses fatos acontecessem. O que fazer?

Penso que a regra é clara: se levar crianças para uma festa de adultos, cuide delas.

Observo esse mesmo mau comportamento em restaurantes e, acredito, ser uma questão de responsabilidade dos pais ou dos acompanhantes. Acho perfeitamente aceitável que os pais façam os mais diversos programas com os seus filhos desde que se responsabilizem por seus comportamentos. Concordo com a frase do médico e escritor Içami Tiba que diz: criar uma criança é fácil, basta satisfazer-lhe as vontades. Educar é trabalhoso.

Hoje em dia, existem vários restaurantes, bares, pizzarias e até mesmo shoppings com espaços destinados a distrair e divertir os pequenos enquanto os pais podem desfrutar de momentos de diversão e tranquilidade.

No caso de festas de adultos, sugiro que os pais procurem deixar as crianças em casa para que possam aproveitar melhor a festa. Não sendo possível, sugiro que levem algum brinquedo que possa entreter os pequenos.

Quando estamos organizando um evento, devemos pensar no número de crianças que estarão presente e organizar algum tipo de distração para elas. Se o grupo for pequeno, alguns jogos, lápis e papel serão suficientes. Caso o número de crianças seja significativo, sugiro contratar um recreador para divertir a garotada, oferecendo entretenimento para as crianças e deixando os adultos mais à vontade para curtir a festa, sem interferir na decoração ou no andamento do evento.