Corumbau, no Sul da Bahia, é a praia queridinha de famosos e capixabas

Mar tranquilo e verde é a tração de Coumbau Crédito: Divulgação/ Pousada Casa de Maria

As casinhas coloridas na rua principal de terra são um charme. Barracas à beira mar, com tecidos coloridos que protegem os turistas, tem espreguiçadeiras de palha, almofadas e todo conforto para um dia de sol. De um lado, o encontro do mar com o rio; do outro, um mar com tons esverdeados e quilômetros de faixa de areia branca faz qualquer visitante esquecer as horas por ali.

A cerca de duas horas de carro de Prado, Corumbau se tornou a praia queridinha do Sul da Bahia. Frequentadores famosos - do ator Bruno Gagliasso a jornalista Sandra Annenberg, que tem casa na Vila; passando por Solange Knowles, irmã da cantora Beyoncé, que passou a lua de mel na localidade -, mar tranquilo, pousadas de luxo e uma gastronomia de primeira fazem a fama da vila de pescadores. Corumbau é a nova praia queridinha da Bahia. O mar que parece piscina e a frequência dos famosos fazem a fama da vila, conta Daniel Gonçalves, da Catavento Tour.

Casas coloridas são um charme em Corumbau Crédito: Guilherme Sillva

Para chegar na praia é preciso um pouco de paciência e vontade. Tente esquecer a estrada de chão, com muitos buracos, porque a viagem valerá a pena. Paisagens que misturam praias, fazendas e o imponente Monte Pascoal prometem te conquistar. No pequeno distrito de Prado, a tranquilidade e o sol reinam o ano todo na Praia de Corumbau, que em Pataxó (índios que ainda habitam a região) significa Lugar distante. São 15 quilômetros de praia (quase) deserta, com água cristalina e coqueiros à beira-mar. As falésias de tons variados permitem um espetáculo de generosidade da natureza.

Já na praia, escolha uma das barracas e aproveite para descansar a mente, comer bem e engatar bons papos. Por ali, índias passeiam oferecendo artesanato e bijuterias, produzidas pelo povo pataxó. Vale a pena dar uma olhada.

Mar tranquilo e verde é a tração de Coumbau Crédito: Divulgação/ Pousada Casa de Maria

Também vale a pena ficar de olho nos passeios de barco para os recifes mais próximos. Na maré baixa, uma longa ponta de areia avança sobre o mar e, nos dias mais ensolarados, as águas, calmas, ganham tons esverdeados. Sinal de que você vai viver bons dias por ali.

Gastronomia

A gastronomia também faz sucesso. Peixes frescos e caipiroskas de frutas são a pedida para um dia perfeito. Os restaurantes oferecem pratos bem feitos e fartos. Na barraca Nativa, por exemplo, não deixe de pedir a Moqueca de Pescada (R$ 100), o Bobó de Camarão (R$ 90) ou a Pescada Frita (R$ 90), todos servindo até três pessoas. Para acompanhar, escolha a sua caipiroska preferida. A dúvida fica somente em relação ao sabor: pitaia, abacaxi, uva, morango ou limão. Após o almoço, aproveite a rede pendurada para um chochilo com a brisa do mar. Você merece.