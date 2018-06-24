Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Não para todos!

Copa colorida? Daltônicos têm dificuldade para acompanhar alguns jogos

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 23:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 23:42
Daltônico, Felipe é fã de futebol e tem acompanhado os jogos Crédito: Marcelo Prest
A Copa do Mundo promove, a cada quatro anos, um festival de cores das bandeiras de diversos países que pintam televisões ao redor do planeta. Mas o festival de camisas coloridas não é para todo mundo. Cerca de 5% da população mundial sofre com daltonismo, condição visual que impede a pessoa de identificar algumas cores. No Brasil, estima-se que cerca de oito milhões tenham a doença. A maioria é formada por homens, em quem é mais fácil a condição se manifestar.
No primeiro jogo do Mundial da Rússia, entre a anfitriã e a Arábia Saudita, muitos internautas daltônicos relataram nas redes sociais dificuldade para diferenciar os dois times. Isso porque os donos da casa estavam de camisa vermelha e calções brancos, enquanto o adversário estava todo de verde, que é a cor também do campo. Embora existam três tipos do daltonismo, o mais comum acarreta dificuldade de ver, justamente, essas duas cores: verde e vermelho.
O professor universitário Felipe Dallorto é daltônico, assistiu ao primeiro jogo do mundial e também teve dificuldade em saber quem era quem. Eu consigo ver alguns tons de verde e de vermelho, então, enquanto eles estavam parados deu para diferenciar. Mas, quando o jogo começou, eu não sabia quem estava atacando, explica.
Ele lembra que, em geral, a própria Fifa orienta que as seleções evitem usar uniformes que podem confundir o público, mesmo que a audiência seja em menor quantidade, como é o caso dos daltônicos.
Eu achei estranho deixarem isso acontecer, pois há o recurso do segundo uniforme para evitar que isso ocorra, comenta o professor, que afirma que não teve problema para assistir a outros jogos.
Diagnóstico
A oftalmologista Thayse Sperandio explica que o diagnóstico da doença é feito por testes aplicados no consultório, o mais comum deles é o teste de cores de Ishihara.
São telas, cada uma com padrão de cores e números, e se a pessoa vê todos os números, ela tem visão normal com relação a cores. Se não vê todas, a gente parte para os diferentes tipos de daltonismo, explica a médica.
Os três tipos são protanopia, o mais comum, que causa a diminuição ou ausência total do pigmento vermelho. Nesse caso, o verde tende a parecer semelhante ao vermelho.
O outro tipo é deuteranopia, quando a pessoa não é capaz de distinguir a cor verde. Por fim, o tipo mais raro é o tritanopia, em que a pessoa tem dificuldade para reconhecer as cores azul e amarelo, e não enxerga a cor laranja.
De acordo com a médica, a doença não tem tratamento, mas também não causa transtornos aos pacientes.
O único transtorno que o daltonismo causa é a dificuldade com as cores, e isso ainda é algo com o qual os pacientes conseguem se adaptar, argumenta a oftamologista.
Tipos
Protanopia
É o tipo mais comum e causa a diminuição ou ausência da distinção da cor vermelha. Neste tipo, o verde tende a parecer semelhante ao vermelho.
Deuteranopia
Neste caso de daltonismo, a pessoa não é capaz de distinguir a cor verde.
Tritanopia
É o tipo mais raro. Neste, a pessoa tem dificuldade para reconhecer o azul e amarelo, e não enxerga a cor laranja. Quem tem este tipo de visão não perde totalmente a noção do azul, mas
o enxerga em tonalidades diferentes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados