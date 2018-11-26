Contemplar e agradecer: entenda melhor a importância dessa atitudes

Contemplar e agradecer também é sinônimo de luxo Crédito: Unsplash

Todos nós, sujeitos, buscamos algo que nos destaque dos demais. Seja em nossas profissões, nos usos que damos aos nossos corpos (malhado, tatuado, bronzeado, malcuidado), seja no que consumimos e como consumimos. Tudo é indicativo de como queremos ser percebidos pelos outros sujeitos, e isso vale para os homens também, não é um atributo do universo feminino, apenas.

Mas nos esquecemos com frequência de que o que, de fato, sustenta as relações entre os sujeitos humanos não são somente os adereços, os objetos, mais, sim, as formas como nos relacionamos, os modos de trocas afetivas, a importância que damos ao outro. O brilho nos olhos quando se conta uma história e se percebe o quanto aquilo afeta a emoção na outra pessoa. O arrepio que surge do enlaçar das mãos. O calor disparado por um longo e acolhedor abraço. Isso é luxo!

A palavra luxo deriva etimologicamente de luz. A luz é o que tira das trevas, da escuridão, que nos permite ver em profundidade, em cores, o que nos cerca e quem nos cerca. Trazer à luz é poder transitar com mais consistência no que se deseja.

Mas, luz em excesso afasta o olhar, é agressiva, faz com que desviemos nossa atenção. Nesses tempos em que nossos desejos e consumos rapidamente podem se tornar reais, há algo da experiência humana que somente a relação com outro humano nos proporciona. E, no fundo, no fundo, a cada conquista luxuosa, é isso o que buscamos, o olhar do outro. Esse reconhecimento construído a partir do laço vinculatório de reciprocidade, admiração e confiança são os alicerces das relações familiares, das boas amizades, daquele sentimento único e inequívoco de poder contar com a outra pessoa na adversidade.

Engana-se quem aposta que os laços sanguíneos garantem esse sentimento. Ele é construído somente a partir do exercício de considerar o outro como alguém que é importante para mim. Importante no sentido de uma rede de relações onde me sinto acolhido e acolho, respeito as diferenças e sou respeitado, me constituo importante e reconheço o outro como importante.

Toda essa equação é muito rara na atualidade, em que o outro é descartável, desconsiderado.