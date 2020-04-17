Consulta pela internet: o que os médicos podem fazer?

Ilustração sobre consultas médicas à distância: modalidade aprovada por ocasião da pandemia de coronavírus Crédito: Shutterstock

A pandemia do novo coronavírus também mudou a rotina das consultas médicas. Agora, quem precisa de um especialista pode ser atendido à distância. Nesta quinta-feira (16), o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei autorizando o uso da Telemedicina. A modalidade também já foi reconhecida, em situação emergencial, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

As medidas liberam a orientação e a monitoração de pacientes virtualmente. A ideia é permitir que qualquer pessoa possa ter fácil acesso a médicos, a qualquer momento do dia, sem ter que sair de casa.

Achei isso excelente, pois com a necessidade do isolamento social os médicos também podem atender seus pacientes por meio de recursos digitais. Dessa maneira todos ficamos mais protegidos, menos expostos, diz a ginecologista, obstetra e sexóloga Lorena Baldotto.

Lorena já aderiu à modalidade e está usando suas mídias para orientar as pacientes grávidas e fazer um acompanhamento dessa gestante durante a quarentena.

Também estou realizando terapia sexual via Skype e está funcionando muito bem, afirma ela.

Fase de testes

Para o endocrinologista Laerte Damaceno, a pandemia vai servir de teste para a implantação da telemedicina que, na opinião dele, veio para ficar.

É uma coisa boa para o paciente, para o médico, para o sistema de saúde Ela tira pessoas de dentro dos hospitais num momento em que as pessoas querem ir a qualquer lugar, menos a um hospital, por causa do risco de exposição a doenças como a Covid-19. E desafoga o atendimento de urgência.

Damaceno tem feito experiências iniciais nesse modelo com sucesso. Fiz consultas com pacientes para atender coisas simples. Uns precisando de uma receita, de um laudo para se afastar do trabalho Tudo isso é resolvido remotamente.

O endocrinologista Laerte Damaceno fala sobre uso da telemedicina durante a pandemia de coronavírus Crédito: Arquivo pessoal

O médico cita ainda o caso de uma paciente da Grande Vitória, diabética, com uma infecção grave na perna, que precisou de cuidados e foi atendida por WhatsApp.

Por WhatsApp

Essa senhora é minha paciente de muitos anos. Mas ela havia ido a um outro colega, que a medicou. A resposta ao antibiótico não estava boa. Ela teria que ir a um hospital, pois havia machucado a perna, que infeccionou. Mas é uma pessoa num estado de extrema vulnerabilidade. É do grupo de risco do coronavírus e está em isolamento rígido. Só que havia um potencial de isso se alastrar e resultar numa amputação. Como ela não conseguia falar com o outro médico, me procurou, mandou fotos da perna ferida. Analisei e resolvi mudar o antibiótico. Em poucos dias, teve uma evolução excelente. Evitei que ela saísse de casa, dei tratamento correto como faria presencialmente. Poderia não ter tido boa resposta ao antibiótico. Felizmente tudo correu bem e foi um sucesso, relatou o endocrinologista.

Essa forma de atender, segundo Damaceno, não é uma novidade. Não é nada novo. Já orientei paciente que estava dentro de um barco no Rio Amazonas. A resolutividade é semelhante à de uma consulta normal, comenta.

Para quem tem dúvidas sobre como funciona a Telemedicina, ouvimos o presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), Celso Murad, para esclarecer alguns pontos. Confira: