Conheça os procedimentos que ajudam a alcançar um bumbum em dia

Mulher de biquíni na praia: tecnologia é aliada para a região dos glúteos Crédito: shutterstock.com

Quando o assunto é boa forma, o bumbum está entre as partes do corpo que mais desperta a preocupação feminina. Foco de gordura localizada, celulite e estrias, os glúteos merecem atenção especial, seja na academia, nas clínicas de estética, nos consultórios dermatológicos e em casa.

Embora seja necessária uma rotina de cuidados com a alimentação e prática de exercícios físicos durante todo o ano, alguns procedimentos estéticos e dermatológicos podem ajudar a alcançar um bumbum empinado, mais durinho e com menos celulite e manchas. “O ideal é ter uma rotina de atividades físicas e dieta equilibrada para que haja uma evolução processual dos músculos e da pele. Mas para quem não tem tempo, alguns tratamentos minimamente invasivos podem melhorar o aspecto do bumbum”, explica a dermatologista Karina Mazzini.

Para escolher um tratamento, são considerados fatores como idade, tipo de pele, rotina alimentar e de exercícios físicos. Além disso, o paciente precisa seguir as recomendações e adotar hábitos saudáveis durante a realização do procedimento. “Na realidade, não existe um procedimento que seja melhor que o outro, e sim o que é ou não é adequado para cada paciente”, explica Karina Mazzini.

Uma opção para amenizar a flacidez e reduzir a celulite é o ultrassom macrofocado de alta intensidade. A tecnologia, preservando a pele, atinge altas temperaturas que estimulam a produção de colágeno, deixando os glúteos mais firmes. Quem deseja reduzir as estrias na região pode contar com a radiofrequência microagulhada fracionada, que atua diretamente no metabolismo celular e no sistema circulatório, levando à retração das fibras de colágeno já existentes e à produção de novas fibras. “O tratamento melhora, ainda, a flacidez cutânea e o contorno corporal”, diz a médica.

Sem manchas e foliculite

Acabar com a foliculite (bolinhas vermelhas que, se infectadas, viram espinhas) também é um dos resultados prometidos por especialistas. A esteticista Sandra Tanure costuma fazer tratamentos para acabar com as manchas da foliculite que ficam em suas clientes. “Através dos peelings químicos e mecânicos, podemos melhorar o aspecto do bumbum, deixando-o mais lisinho, mais claro, e sem as manchinhas da foliculite”, diz.

Ela explica que a foliculite deixa a pele com manchas nos tons marrons e cinza e que para acabar com elas é feita uma esfoliação através do pelling mecânico (que são feitos com máquinas) somado aos peelings químicos. “Esses são os peelings clareadores”, ressalta.

Sandra explica ainda que, após esses procedimentos, é possível tratar as manchas com uma junção de tratamentos para a celulite, e a flacidez tissular, com estímulo muscular, rádio frequência e a endermologia. “Vai melhorar a circulação e consequentemente a celulite”, afirma.

A secretária Ana Paula* tinha foliculite e, consequentemente, manchas no bumbum, que surgiram por conta do problema. “A aparência do bumbum com foliculite me desagradava e a pele ficava escura e grossa. Após o tratamento com os peelings, a pele ficou clara e iluminada”, conta ela, que, agora volta à estética, uma vez por ano para fazer a “manutenção”.

Já no Espaçolaser, no Shopping Moxuara, a aposta é a depilação a laser. “O Candela GentleLase Pro, além de eliminar os pelos indesejados, também promove melhora no aspecto da pele, eliminando pelos encravados e, consequentemente, levando a um clareamento da região, devido a suspensão de métodos agressivos como lâmina ou cera”, explica Tatiana Piveta, gerente do local. Para uma eliminação definitiva dos pelos são necessárias 10 sessões.