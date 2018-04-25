Curiosidade

Conheça os benefícios da camomila para além do chá

Especialistas explicam quais as outras vantagens da planta, que também é boa para tratar a pele e para clarear os cabelos

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 19:46

Redação de A Gazeta

Conheça outros benefícios da camomila Crédito: pixabay
A camomila é uma planta conhecida pelos brasileiros, sendo o seu chá, a forma mais comum de utilização. Porém, ela possui inúmeros benefícios que podem entrar até mesmo na sua rotina de beleza. Estudos indicam que alguns de seus componentes podem ser usados nos cabelos e também na pele."A camomila pode ser incorporada em cremes, loções cremosas, hidroalcoólicas ou tônicas e em xampus para clarear os cabelos", esclareceu a farmacêutica Ana Paula Couto.
Pele
A planta pode ser usada em tratamentos para dermes sensíveis e ainda atuar como calmante natural. "A alfa bisabolol - composto presente na planta - possui propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e anti-sépticas, usadas em fórmulas hipoalergênicas para pessoas com a pele sensível. Ela também pode ser usada como tônico para limpar a pele e como calmante para alergias, nos cremes hidratantes e suavizantes. Por ser rica também em flavonoides, que possui ação antioxidante e anti-inflamatória, pode ser usada para unificar o tom da pele e clarear manchas leves", comentou a dermatologista Alessandra de Melo.
Outro jeito de usar o chá de camomila é no tratamento de olheiras arroxeadas, que são causadas pelo acúmulo de vasos e má circulação sanguínea na região. "É só preparar o chá, deixar esfriar e depois fazer compressas durante uns 20 minutos" indicou a dermatologista. 
Cabelos
A camomila também é conhecida por clarear os cabelos, mas o que poucos sabem é que ela atua como uma tintura natural, por conta de seu princípio ativo, a agipenina.  "Só funciona em fios mais claros. Nos escuros, pode deixar as mechas mais avermelhadas ou alaranjadas", alertou Alessandra. 
Além disso, alguns produtos podem ajudar a realçar o brilho natural dos fios trazendo benefícios ao couro cabeludo. "Os xampus com camomila realçam o brilho dos cabelos castanho-claros e louros, além de evitar irritações no couro cabeludo. Mas com o uso contínuo, é necessário o uso de filtro solar para proteger os fios quando expostos ao sol", comentou Ana Paula.  
Existem ainda outros benefícios menos conhecidos. "Podemos usá-la em sérum iluminador para rosto, tônico facial e em água thermal, a fim de melhorar a harmonia da pele" explicou a farmacêutica. 

