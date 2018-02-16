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Alimentação saudável

Conheça os 10 alimentos que vão ajudar você a desintoxicar o corpo

Passado o carnaval, é hora de se sentir mais leve e cheia de energia pra dar conta de tudo. Confira alimentos que vão te ajudar nessa missão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 23:39

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 23:39

Alguns alimentos ajudam na desintoxicação do corpo Crédito: testonoticias.com.br
As festas de final de ano e o carnaval acabaram, mas os resquícios de uma alimentação fora de hora e cheia de alimentos que não fazem tão bem ao organismo ficaram no corpo. Pensando nisso, Camila Cardinelli, nutricionista da clínica de medicina esportiva M. Albuquerque, listou alguns alimentos que podem te ajudar a fazer uma faxina no seu organismo. "Alimentos que atuam no processo digestório, no melhor funcionamento hepático, imunológico, e com propriedades anti-inflamatórias, anticancerígenas são inseridos para combater os radicais livres e fazem com que o organismo volte ao equilíbrio", conta Camila.
Confira os alimentos:
1. Limão
Com propriedades alcalinas e digestórias, o alimento não pode ficar de fora de uma dieta detox.
2. Água
Essencial para a eliminação das toxinas do corpo e hidratação.
3. Alho
Atua aumentando as defesas do sistema imune.
4. Beterraba
Ajuda na eliminação de toxinas do organismo, no combate ao excesso de radicais livres, e consequentemente desempenhando ação anticancerígena.
5. Brócolis
Potente antioxidante, ele atua diretamente nas enzimas do organismo e facilita a eliminação de toxinas.
6. Chá Verde
Muito rico em antioxidantes. É um alimento muito efetivo no combate aos radicais livres, além de ser capaz de silenciar diversos tipos de câncer e acelerar o metabolismo.
7. Couve
Melhora o funcionamento dos rins. É rica em muitos antioxidantes e tem propriedades anti-inflamatórias.
8. Capim-Limão
Tem ação no melhor funcionamento do fígado, rins e no trato digestivo. Melhora a circulação e digestão.
9. Gengibre
Ajuda na função hepática, e tem propriedades adstringentes.
10. Gema de ovo
Contém colina, vitamina fundamental no processo de desintoxicação.

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