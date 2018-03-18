Conheça oito maneiras de descansar sua vista

Ao usar tablets e celulares, é importante manter certa distância da tela Crédito: Shutterstock

Computador, notebook, tablet, celular... Passamos o dia olhando para eles, encarando bem de perto aquelas telas, muitas vezes sem nem piscar. No final do dia, dor de cabeça, olho irritado e vista cansada. Muita gente, por força do trabalho, é obrigada a passar muitas horas ligada em telas, observa o oftalmologista Caetano Bellote.

Mas é possível evitar esse incômodo com algumas atitudes simples. Uma delas é, basicamente, piscar mais. Toda vez que a gente está prestando muita atenção em algo, cai a frequência do piscar. E isso pode causar ressecamento nos olhos, afirma o oftalmologista Sebastião Silveira.

E saiba que há uma medida mais eficiente do que usar colírios. Segundo Bellote, é preciso lubrificar os olhos de dentro para fora. As pessoas devem tomar mais água, principalmente quem trabalha em ambiente com ar condicionado. É melhor do que pingar gotinha lubrificante, aponta.

Outra forma de descansar a vista é, ao longo do dia, fazer o exercício de olhar para outros horizontes, literalmente. Quando olhamos para um livro, um celular, um computador exigimos mais dos nossos olhos. É como se estivéssemos caminhando morro acima. É um esforço da musculatura dos olhos, que tem que se contrair. Mas se olhamos para longe, além de dois, três metros, o olho fica numa posição de repouso, relaxa a musculatura para dar o foco. É como se estivéssemos caminhando num plano, compara Bellote.

O ideal, diz Silveira, é parar o que está fazendo, a cada 40 minutos, para mudar o foco da visão. Essa pausa é importante para a pessoa poder direcionar o olhar para longe. E ela deve fazer isso várias vezes ao longo do dia.

Muita gente tem mesmo mania de manter os dispositivos muito próximos do rosto. E esse uso intenso muito próximo está relacionado não só com o aumento nos casos de miopia como também no aumento no grau dos míopes, destaca Silveira.

De acordo com o médico, no caso de computadores e notebooks, o recomendável é manter as telas a um braço de distância dos olhos. Isso vai reduzir um pouco o incômodo na vista.

Tente também ajustar o brilho da tela, indica Silveira: Esses equipamentos emitem uma luz, a chamada luz azul visível, que é cansativa para a vista, gera desconforto. Ela não pode ser tão intensa.

AJUDE SEUS OLHOS

1 Olhe para longe

Algumas vezes por dia, tente direcionar o olhar para outra direção, mais longe, de preferência. Foque objetos mais distantes. Quando olham para longe, os olhos descansam

2 Faça pausas

Médicos recomendam que a cada duas horas olhando para telas se faça 15 minutos de pausa. Isso dará aos olhos a chance de descansar, se hidratar. Vá para um lugar ao ar livre, mude o foco, a luz

3 Pisque mais

Quando estamos lendo algo, principalmente em telas, tendemos a diminuir as piscadas. Isso acaba cansando a vista, que fica ressecada. A cada 20, 30 minutos usando dispositivos eletrônicos, faça uma pausa e dê piscadas mais demoradas

4 Beba mais água

Os olhos ressecados são bem desconfortáveis e podem ser sinal de falta de água. Melhor do que usar colírios lubrificantes é cuidar da hidratação de dentro para fora

5 Reduza o brilho

Brilho muito intenso da tela cansa a vista. Assim como a tela muito escura também não é indicada. Para quem usa óculos, as lentes mais modernas já têm função antirreflexo que bloqueia a luz azul visível emitida pelas telas dos eletrônicos

6 Ajuste a tela

Você pode aumentar a letra do texto ao usar computadores e celulares e, assim, forçar menos a vista na hora da leitura

7 Dê espaço aos olhos

Os médicos recomendam que, ao usar computador ou notebook, você mantenha uma distância de pelo menos um braço da tela. Também evite manter o celular muito próximo do rosto para evitar a fadiga ocular. Quanto mais próxima a tela, mais esforço seus olhos farão para focar o objeto

8 Faça exames anualmente