Conheça o calendário de festas do interior do Espírito Santo

Há algo no Estado - e não são as praias - que tem feito capixabas (e muitos turistas) saírem de casa: as festas do interior. Com um calendário farto, há opções pra todo mundo prestigiar nossa cultura. Confira abaixo e se programe.

Folia de Reis, Muqui Crédito: Arabson

Folia de Reis de Muqui

Desde 1950, a Folia de Reis toma as ruas do Sítio Histórico, em Muqui, atraindo turistas de todas as regiões do país. Os grupos folclóricos são a principal atração do Festival Nacional de Folia de Reis, que acontece em agosto. Eles costumam partir em cortejo pelas ruas da cidade.

Festival de Inverno de Guaçuí

O Festival de Inverno de Guaçuí, na Região do Caparaó Capixaba, é um dos principais da estação. No feriado de Corpus Christi, no Parque de Exposições, o público pode aproveitar a festa ao som do rock, do chorinho, do samba raiz, da MPB, do blues, do jazz e outros ritmos. A terceira edição, que acontece de 19 a 23 de junho, terá como atrações Paula Toller, Wilson Sideral, Orquestra Mineira de Rock e Frejat, ex-integrante do Barão Vermelho.

Festival Holístico de Artes Cósmicas

Realizado em Patrimônio da Penha, no Caparaó Capixaba, o festival chega este ano à sua 9ª edição, de 20 a 22 de junho. “Ele surgiu numa noite fria ao redor de uma fogueira onde vários artistas se juntaram para se divertir. Malabares de fogo, música, poesia e oficinas rolavam durante dia e noite, onde hoje é a atual praça”, conta Thiago Silva, um dos organizadores. O evento apresenta atrações de variados estilos, atraindo turistas de Minas Gerais e Rio de Janeiro, principalmente.

Festa do Abacaxi

Em Marataízes o sucesso é a Festa do Abacaxi, evento que acontece em setembro e visa a destacar a produção da fruta no município, já que ele é o maior município produtor do Estado. Em edições passadas, a festa contou com cavalgada e a competição de Veloterra – competição de motos.

Pomerfest

A festa celebra quando os descendentes dos imigrantes comemoram a vinda dos primeiros parentes, vindos da Pomerânia, região compartilhada pela Alemanha e Bélgica, para o Brasil. A festa, que em 2018 foi realizada no início de maio, tem dança, música, culinária típica e manifestações culturais. O evento acontece em Santa Maria de Jetibá, considerada uma das cidades mais pomeranas do país.

Festival de Inverno da Sanfona e da Viola

No distrito de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul, acontece o Festival de Inverno da Sanfona e da Viola. A programação conta com grandes nomes da música regional capixaba e o Concurso Nacional de Sanfona e Viola. O evento, em julho, conta ainda com contação de histórias, passeio ciclístico, missa sertaneja, folia de reis, danças italianas e oficinas de formação de música. Pelo festival já passaram grandes nomes da sanfona, da viola e da MPB, como Dominguinhos, Renato Teixeira, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Almir Sater, Sérgio Reis, entre outros.

Festa da Polenta

Em Venda Nova do imigrante é a tradicional Festa da Polenta, sempre em outubro, que atrai turistas e capixabas, celebrando a cultura italiana no Estado. Além do Concurso Rainha e Princesas da Festa, a grande festa é o tombo da polenta. Antes era feito como uma brincadeira, mas desde 2004 se tornou um dos pontos altos do evento. O panelão em que é feita a iguaria é uma réplica perfeita das panelas usadas pelos primeiros imigrantes italianos.

Santa Jazz

O Festival Internacional de Jazz de Santa Teresa, no fim de maio e início de junho, tem a fama de trazer – durante dois finais de semana – nomes internacionais do jazz e do blues, além de artistas da cena nacional. O evento, que acontece na cidade reconhecida como a primeira fundada por imigrantes italianos no Brasil, tem ainda uma forte gastronomia com restaurantes, food trucks e lojas de vinhos com rótulos selecionados.

Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular

O Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular é um dos principais eventos do gênero no país, em Domingos Martins. O evento, que acontece em julho, conta com dezenas de atrações musicais como clássicas, músicas populares, conjuntos de câmara, grupos de blues, jazz, choro, bandas regionais, corais, composições autorais, bandas civis, orquestras e muito mais.

Festa do Morango, em Pedra Azul Crédito: Arabson

Festa do Morango

Acontecendo desde 1985, a Festa do Morango é uma das mais tradicionais do Estado. Com a proposta de aumentar a produção dos morangos e trazer mais rendas para a agricultura familiar, o evento, em agosto, chega à sua 32ª edição com festa no Morangão, centro de evento em Pedra Azul. Além da rainha, a gastronomia chama atenção com média de 6 mil pratos de macarrão, molho de carne, queijo, linguiça de porco e frango nos três dias, além da tradicional torta de morango com 3 mil quilos.