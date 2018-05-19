Conheça estilista da Givenchy que desenhou o vestido de Meghan Markle

Fim do mistério. Quem desenhou o vestido de casamento de Meghan Markle foi a estilista britânica Claire Waight Keller, atual diretora criativa da Givenchy. A escolha surpreendeu a todos, já que a grife francesa não estava no páreo. Nessa sexta-feira, a coluna "Page six", do "New York Post", afirmou que a atriz americana usaria Stella McCartney.
O look era simples, minimalista, com um véu dramático, arrematado com uma tiara que pertenceu à Maria de Teck, avó da Rainha Elizabeth II. A peça é feita por mais de 100 diamantes.
Claire Waight Keller foi anunciada como estilista da Givenchy em março de 2017. Ela chegou substituir o italiano Riccardo Tisci. "O estilo confiante de Hubert de Givenchy sempre foi uma inspiração e estou muito grata pela oportunidade de fazer parte da história desta lendária casa", disse a designer quando assumiu o controle da casa.
Claire Waight Keller se formou no Royal College of Art em Londres e mudou-se para Nova York para trabalhar na Calvin Klein. Depois, ela foi dirigir o braço masculino da Ralph Lauren Purple Label. Na sequência, foi aproveitada por Tom Ford no time da Gucci, ao lado de Christopher Bailey e Francisco Costa. Ela permaneceu na marca até ser nomeada diretora criativa de Pringle of Scotland. Antes da Givenchy, ela assinava a direção-criativa da Chloé.