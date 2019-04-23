Conheça as novidades em design de Milão que chegam a Vitória este ano

. Crédito: Divulgação

Como todos os anos, abril é o mês em que o mundo respira design, já que acontece em Milão, na Itália, a Semana de Design de Milão, o maior evento de design do mundo, onde grandes marcas e designers apresentam suas criações e lançam novos produtos em primeira mão para profissionais e empresários dos quatro cantos do mundo.

E o que não faltou foi capixaba por lá de olho nas novidades para trazer os lançamentos para o Espírito Santo. É o caso do empresário Rodrigo Souto, da Stampa, referência em Vitória em mobiliário assinado, e que há anos visita o evento, não só de olho nos lançamentos dos designers que representa com exclusividade, como também com o objetivo aguçar e ampliar seu olhar sobre as criações de marcas e designers do mundo inteiro, sobre o uso de diferentes materiais, e sobre novas tecnologias do setor.

“Visitar a Semana de Design de Milão é mergulhar por dias em um universo criativo único. Ao olhar para qualquer lado, temos design em pequenos e grandes detalhes. Nossa atenção é surpreendida a cada passo com tanta criatividade dos designers e marcas em exposição. E é ainda mais encantador perceber que tem muito brasileiro fazendo a diferença e ganhando seu espaço internacionalmente, como o designer Jader Almeida, que apresentou uma exposição com suas criações e lançou nova linha que em breve chega em Vitória”, adianta o empresário.

Cadeira "Ella" Crédito: Divulgação

Falando em Jader Almeida, por lá ele lançou ‘Ella’, a nova coletânea de cadeiras e poltrona desenhada pelo designer para a SOLLOS. Ella é elegante, sofisticada, atemporal, charmosa, audaciosa e complexa de uma forma que uma mulher pode ser. A inesperada combinação de diferentes materiais e um interessante jogo de proporções são as principais características de um projeto que interpreta totalmente o espírito da marac. Ella apresenta uma estrutura essencial em aço carbono leve que acolhe um encosto em madeira e um assento acolchoado coberto de couro ou tecido. O conjunto perfeito dos três elementos devolve uma impressão delicada e refinada. O assento mais confortável, generoso em suas dimensões, parece flutuar sobre as pernas finas que, apoiadas em pés delgados, aparentemente tocam o chão apenas em um ponto para se elevarem e encontrarem a linha dos braços.

Com Ella, Jader Almeida dá vida a uma proposta atemporal em que o arquétipo feminino atende às formas rigorosas do design contemporâneo. Depois de Milão, a peça desembarcará em Vitória, com exclusividade na Stampa, que representa o designer no Estado.

O empresário Rodrigo Souto também visitou a exposição do renomado designer brasileiro Sergio Rodrigues, e conta que algumas peças também estarão em breve em sua loja em Vitória, como a poltrona ‘’Beto’, que em estrutura em latão cromado ou aço inoxidável, possui braços em madeira de lei maciça, assento e encosto revestidos em tecido ou couro natural. Outra novidade do designer é a Daybed Luxor.

Rodrigo também visitou a marca italiana Kartell que comemorou 70 anos e que também no evento lançou nova linha de móveis feitos com madeira.

Essas e outras novidades também vêm para Vitória. Bem como peças da marca Vitra. Por lá, o empresário capixaba encontrou o francês Ronan Bouroullec, um dos designers da marca, que ao lado do irmão foram eleitos ‘Criadores do Ano no Salão de Móveis de Paris’ e que seus projetos fazem parte de coleções em museus como o Musée National d’Art Moderne do Centre Pompidou e o Musée des Arts Décoratifs em Paris, o Museu de Arte Moderna de Nova York, o Instituto de Arte de Chicago e o Museu de Design em Londres. Algumas peças estarão em breve com exclusividade na Stampa.

Sofá Icaro Crédito: Divulgação

Tradição italiana

A Natuzzi Itália comemorou seus 60 anos durante o Salão do Móvel de Milão, voltando às suas raízes, homenageando a Puglia, litoral da Itália, onde, em 1959, o fundador da brand italiana, Pasquale Natuzzi, abriu sua primeira oficina. As peças e coleções lançadas durante o evento privilegiam o lado mais humano do design.

Diretor da Natuzzi Vitória, o empresário Robson Arruda, esteve na feira, juntamente com o sócio Pablo Menezes. “O Salão do Móvel de Milão é o principal evento de design do mundo. É a oportunidade de conferir em primeira mão os lançamentos da Natuzzi, no berço da marca, que é a Itália, além de conferir as tendências de decoração de modo geral. É o momento de selecionar as peças que mais se encaixam com o perfil do público capixaba. O que vimos aqui foram peças com personalidade, que levam aconchego aos espaços”, destaca Robson.

Ele adiantou que entre as novidades que o público capixaba poderá conferir a partir de julho está o sofá Icaro, projetado pelo designer e arquiteto Maurizio Manzoni, conhecido pelo traço inovador. Em couro, é composto por um sistema de assento harmonioso, abrangente e em vários módulos, que podem ser combinados em várias configurações ou usados sozinhos dando dinamismo e originalidade ao ambiente. “Será nosso principal lançamento”, revela Robson.

Chaise-longue Dove Crédito: Divulgação

Outra novidade é a chaise-longue Dove, que faz parte da coleção Dandy assinada em parceria com o designer holandês Marcel Wanders. A peça, multifuncional, é leve e dinâmica, tem forma orgânicas e é inspirada no formato de uma pomba, e faz alusão a elementos da Puglia, terra natal da brand italiana, com o objetivo de aliar “alma” a tecnologia de ponta, sempre presente nos produtos Natuzzi. “Ela pode transitar pelos espaços comuns da casa quanto por ambientes corporativos com a mesma desenvoltura”, destaca Robson.

Chaise-longue Ergo Crédito: Divulgação

Outra chaise-longue que é destaque, é a Ergo, assinada pelo artista e designer industrial galês Ross Lovegrove. Pensada, especialmente para quartos, tem formas ergonômicas e arrojadas e foi produzida com materiais de origem responsável e renovável, baseando-se em rigorosos padrões ambientais.

Pendente Asa Crédito: Divulgação

Iluminação