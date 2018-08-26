Conheça as gemas mais preciosas e aprenda a guardar as suas joias

Gemas
Diamantes
A gema foi descoberta no Brasil no século 18, mas já era encontrada na Índia desde 600 a.C. É a pedra mais resistentes a riscos que existe e a mais cara também - principalmente as versões coloridas, que podem chegar a custar 1 milhão de dólares por quilates.
Safira
Existe uma cartela de cores enorme além do azul, sua cor mais conhecida. O que poucos sabem é que o nome rubi é dado ao seu exemplar exclusivamente de cor vermelha. As safiras de cor rosa alaranjada são altamente valiosas e podem superar o valor dos exemplares azuis, explica a bacharel em gemologia Karoline Duarte.
Turmalina Paraíba
Descoberta na década de 1980 no estado do Nordeste que lhe dá nome, a gema é encontrada em apenas cinco minas ao redor do planeta; três delas no Brasil, de onde saem os exemplares mais valiosos. A produção, entretanto, é muito escassa, quase extinta, tornando-a cada vez mais cara e cobiçada. As principais joalherias do país têm algumas peças com a pedra preciosa, guardadas a sete chaves, e o valor de uma dessas exclusivas joias pode chegar a R$ 3 milhões. Essa gema é uma das preferidas do joalheiro Dorion Soares. Ela é muito rara e enigmática, é diferente das outras. É a única gema do mundo que possui em sua composição a combinação dos elementos cobre e manganês, o que lhe confere o tom azul neon sem precedentes.
Rubi
A nuance do vermelho é o principal fator de valor dessa pedra, que é a mais dura depois do diamante. Quanto menor a tonalidade arroxeada e mais próxima do chamado sangue de pombo, mais pura sua composição.
Esmeralda
As esmeraldas apresentam uma coloração verde muito singular. As colombianas são verdes azuladas, enquanto as brasileiras possuem um tom verde mais escuro. Outra característica comum dessa gema são suas pequenas inclusões que muito ajudam em sua identificação, explica a bacharel em gemologia Karoline Duarte. As esmeraldas mais caras são as que apresentam menos inclusões, maior transparência e cor verde intensa. Atualmente, a mais cobiçada é a colombiana que tem uma tonalidade média e inclusões mais claras.
Cuidar das joias da maneira correta garante peças lindas para sempre
Porta-joias
É importante ter um espaço reservado para cada peça, nem que seja num porta-joias onde as peças fiquem confortáveis para não esbarrarem umas nas outras e arranharem as gemas e os metais.
Produtos voláteis
É fundamental evitar o uso de produtos voláteis, tais como perfumes, sprays para cabelo, além produtos de limpeza, principalmente com as pérolas, que podem perder o brilho com o uso constante desses produtos.
Limpeza
De vez em quando é necessária uma limpeza, pois a umidade, salinidade e o mofo oxidam a joia externamente, dando um aspecto vermelho amarronzado ao ouro. As pérolas em especial devem ser mantidas em lugar arejado sem abafá-las e periodicamente serem lavadas em água morna.
Fiação
É importante manter os fios, colares e cordões limpos e separados, uns dos outros, para evitar riscos pelo atrito. Também é preciso verificar esporadicamente desgastes em fechos, principalmente nas joias mais antigas.