Conheça as gemas mais preciosas e aprenda a guardar as suas joias

Gemas

Diamantes

Diamantes Crédito: Divulgação

A gema foi descoberta no Brasil no século 18, mas já era encontrada na Índia desde 600 a.C. É a pedra mais resistentes a riscos que existe e a mais cara também - principalmente as versões coloridas, que podem chegar a custar 1 milhão de dólares por quilates.

Safira

Safira Crédito: Divulgação

Existe uma cartela de cores enorme além do azul, sua cor mais conhecida. O que poucos sabem é que o nome rubi é dado ao seu exemplar exclusivamente de cor vermelha. As safiras de cor rosa alaranjada são altamente valiosas e podem superar o valor dos exemplares azuis, explica a bacharel em gemologia Karoline Duarte.

Turmalina Paraíba

Turmalina paraíba Crédito: Divulgação

Descoberta na década de 1980 no estado do Nordeste que lhe dá nome, a gema é encontrada em apenas cinco minas ao redor do planeta; três delas no Brasil, de onde saem os exemplares mais valiosos. A produção, entretanto, é muito escassa, quase extinta, tornando-a cada vez mais cara e cobiçada. As principais joalherias do país têm algumas peças com a pedra preciosa, guardadas a sete chaves, e o valor de uma dessas exclusivas joias pode chegar a R$ 3 milhões. Essa gema é uma das preferidas do joalheiro Dorion Soares. Ela é muito rara e enigmática, é diferente das outras. É a única gema do mundo que possui em sua composição a combinação dos elementos cobre e manganês, o que lhe confere o tom azul neon sem precedentes.

Rubi

Rubi Crédito: Divulgação

A nuance do vermelho é o principal fator de valor dessa pedra, que é a mais dura depois do diamante. Quanto menor a tonalidade arroxeada e mais próxima do chamado sangue de pombo, mais pura sua composição.

Esmeralda

Esmeralda Crédito: Divulgação

As esmeraldas apresentam uma coloração verde muito singular. As colombianas são verdes azuladas, enquanto as brasileiras possuem um tom verde mais escuro. Outra característica comum dessa gema são suas pequenas inclusões que muito ajudam em sua identificação, explica a bacharel em gemologia Karoline Duarte. As esmeraldas mais caras são as que apresentam menos inclusões, maior transparência e cor verde intensa. Atualmente, a mais cobiçada é a colombiana que tem uma tonalidade média e inclusões mais claras.

Cuidar das joias da maneira correta garante peças lindas para sempre

Peças em prata de Ivana Izoton Crédito: Alexandre Siqueira

Porta-joias

É importante ter um espaço reservado para cada peça, nem que seja num porta-joias onde as peças fiquem confortáveis para não esbarrarem umas nas outras e arranharem as gemas e os metais.

Produtos voláteis

É fundamental evitar o uso de produtos voláteis, tais como perfumes, sprays para cabelo, além produtos de limpeza, principalmente com as pérolas, que podem perder o brilho com o uso constante desses produtos.

Limpeza

De vez em quando é necessária uma limpeza, pois a umidade, salinidade e o mofo oxidam a joia externamente, dando um aspecto vermelho amarronzado ao ouro. As pérolas em especial devem ser mantidas em lugar arejado sem abafá-las e periodicamente serem lavadas em água morna.

Fiação