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Especial Joias

Conheça as gemas mais preciosas e aprenda a guardar as suas joias

Cada pedra tem as suas particularidades, mas todas compartilham do mesmo aspecto: são extremamente cobiçadas. Veja as variações

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 19:33
Gemas
Diamantes
Diamantes Crédito: Divulgação
A gema foi descoberta no Brasil no século 18, mas já era encontrada na Índia desde 600 a.C. É a pedra mais resistentes a riscos que existe e a mais cara também - principalmente as versões coloridas, que podem chegar a custar 1 milhão de dólares por quilates.
Safira
Safira Crédito: Divulgação
Existe uma cartela de cores enorme além do azul, sua cor mais conhecida. O que poucos sabem é que o nome rubi é dado ao seu exemplar exclusivamente de cor vermelha. As safiras de cor rosa alaranjada são altamente valiosas e podem superar o valor dos exemplares azuis, explica a bacharel em gemologia Karoline Duarte.
Turmalina Paraíba
Turmalina paraíba Crédito: Divulgação
Descoberta na década de 1980 no estado do Nordeste que lhe dá nome, a gema é encontrada em apenas cinco minas ao redor do planeta; três delas no Brasil, de onde saem os exemplares mais valiosos. A produção, entretanto, é muito escassa, quase extinta, tornando-a cada vez mais cara e cobiçada. As principais joalherias do país têm algumas peças com a pedra preciosa, guardadas a sete chaves, e o valor de uma dessas exclusivas joias pode chegar a R$ 3 milhões. Essa gema é uma das preferidas do joalheiro Dorion Soares. Ela é muito rara e enigmática, é diferente das outras. É a única gema do mundo que possui em sua composição a combinação dos elementos cobre e manganês, o que lhe confere o tom azul neon sem precedentes.
Rubi
Rubi Crédito: Divulgação
A nuance do vermelho é o principal fator de valor dessa pedra, que é a mais dura depois do diamante. Quanto menor a tonalidade arroxeada e mais próxima do chamado sangue de pombo, mais pura sua composição.
Esmeralda
Esmeralda Crédito: Divulgação
As esmeraldas apresentam uma coloração verde muito singular. As colombianas são verdes azuladas, enquanto as brasileiras possuem um tom verde mais escuro. Outra característica comum dessa gema são suas pequenas inclusões que muito ajudam em sua identificação, explica a bacharel em gemologia Karoline Duarte. As esmeraldas mais caras são as que apresentam menos inclusões, maior transparência e cor verde intensa. Atualmente, a mais cobiçada é a colombiana que tem uma tonalidade média e inclusões mais claras.
Cuidar das joias da maneira correta garante peças lindas para sempre
Peças em prata de Ivana Izoton Crédito: Alexandre Siqueira
Porta-joias
É importante ter um espaço reservado para cada peça, nem que seja num porta-joias onde as peças fiquem confortáveis para não esbarrarem umas nas outras e arranharem as gemas e os metais.
Produtos voláteis
É fundamental evitar o uso de produtos voláteis, tais como perfumes, sprays para cabelo, além produtos de limpeza, principalmente com as pérolas, que podem perder o brilho com o uso constante desses produtos.
Limpeza
De vez em quando é necessária uma limpeza, pois a umidade, salinidade e o mofo oxidam a joia externamente, dando um aspecto vermelho amarronzado ao ouro. As pérolas em especial devem ser mantidas em lugar arejado sem abafá-las e periodicamente serem lavadas em água morna.
Fiação
É importante manter os fios, colares e cordões limpos e separados, uns dos outros, para evitar riscos pelo atrito. Também é preciso verificar esporadicamente desgastes em fechos, principalmente nas joias mais antigas.

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