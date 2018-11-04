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Pesquisa capixaba

Conheça a toranja: nova aliada contra o câncer

Testes mostraram que fruta pode inibir início da doença

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 23:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 23:55
Por ter um sabor mais amargo, a toranja é muito usada para produção de doces Crédito: Pixabay
Já provou uma toranja? Parecida até no nome, ela é uma parente da laranja. Ambas são grandes e redondas, têm gomos e sabor cítrico, além de serem cheias de vitaminas. Mas tem uma coisa que leva essa fruta a ser ainda mais especial: ela pode ajudar a prevenir o câncer.
Também conhecida como grapefruit lá fora, a toranja virou alvo de várias pesquisas. Uma delas, feita numa parceria entre o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a Universidade de Vila Velha (UVV) e outras duas instituições de ensino norte-americanas demonstrou que ela tem efeitos anticancerígenos. O resultado do estudo foi publicado, em junho deste ano, na revista internacional Phytotherapu Research.
Esse estudo foi feito com um tipo de toranja encontrado em Burarama, no Sul do Estado. Por isso, ela recebeu o nome de Toranja Burarama e foi levada para nosso banco genético, para análise em nossa fazenda experimental, em Sooretama, explica o pesquisador do Incaper e doutor em Fitopatologia, José Aires Ventura.
Funções
Após análises in vitro, os pesquisadores identificaram que a toranja, além de ser um excelente alimento, tem funções medicinais. Ela se mostrou um importante alimento. Mas mais do que isso, um nutracêutico, que é quando o alimento tem propriedades medicinais, ou seja, pode ser usado para o desenvolvimento de produtos pela indústria, como os medicamentos, diz Ventura.
De acordo com Denise Coutinho Endringer, farmacêutica e diretora de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da UVV, o objetivo da pesquisa era descobrir se a fruta tinha capacidade de prevenir o câncer. Escolhemos a toranja porque nos Estados Unidos a grapefruit tem um histórico de ser preventiva de câncer, afirma.
Por aqui, a conclusão foi a mesma: que a espécie tem propriedades quimioprotetivas, ou seja, que podem prevenir o aparecimento de células cancerígenas, conforme foi constatado nos testes com células in vitro.
Nessa bateria de ensaios, vimos que a fruta tem vários constituintes químicos que agem nas células, retardando o início de um câncer. Vamos continuar os testes e, no futuro, testar com animais e depois em humanos, destaca a pesquisadora.
Pesquisas em paralelo a essa e com o mesmo objetivo foram feitas com outras frutas, como manga, banana, mamão, abacaxi e açaí juçara.
Polifenol
Vários estudos além dos nossos mostraram que essas frutas têm grande potencial anticancerígeno. Na banana, por exemplo, há a presença de polifenol, substância que dá o sabor característico e que, ao ser ingerido e absorvido no organismo, inibe o processo que dá origem ao câncer, explica Denise.
Mesmo sem os resultados com humanos, a pesquisadora recomenda o consumo dessas frutas. Esses estudos são um forte indicativo de que o consumo de frutas é benéfico e poderia agir nesse sentido, como prevenção ao câncer.
Características da toranja
É laranja?
Apesar de várias semelhanças na aparência e de ser da mesma família, a toranja é diferente da laranja. É uma outra espécie de fruta.
E o sabor?
O sabor é mais amargo. Alguns tipos de toranja são muito usados na culinária em receitas de doces e compotas.
Estudo
Toranja Burarama
O estudo do Incaper com a UVV e outras instituições de ensino norte-americanas foi feito a partir da descoberta da toranja burarama, que recebeu esse nome porque foi encontrada na região de Burarama, no Sul do Estado.
 Análises
A toranja passou a integrar o banco de germoplasma do Incaper, que funciona numa fazenda experimental em Sooretama.
Propriedades
Após análises com células in vitro, foi descoberta uma alta atividade antioxidante dessa fruta. Descobriu-se que ela tem propriedades quimioprotetivas contra o câncer, ou seja, com
efeito de prevenção à doença. No futuro, serão feitos testes com humanos.

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