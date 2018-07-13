Conheça a festa do Divino Pai Eterno em Trindade

Patrício pedalou 25 km apenas para agradecer Crédito: Divulgação

Um desejo de gratidão profundo motivou o aposentado Patrício Pereira, de 69 anos, a pegar sua bicicleta e pedalar cerca de 25 quilômetros de Goiânia a Trindade, para participar da festa do Divino Pai Eterno. Ele queria agradecer a Deus pelo dom da vida. Sim, seu Patrício, um homem de fala simples e cativante, não tinha nada a pedir, mas apenas render graças: Nunca pensei que chegasse a esta idade, suspira. Cearense de nascimento, o aposentado conhece razoavelmente a alma brasileira. Morou também no Maranhão e está radicado há 21 anos na árida e quente capital goiana, principal ponto de partida de milhares de romeiros para a vizinha Trindade, considerada a capital da fé do Centro-Oeste brasileiro. A cidade de quase 120 mil habitantes chegar a receber cerca de 2,5 milhões de romeiros, segundo a Igreja Católica local, nos dez dias de festa que desembocam no primeiro domingo de julho, ponto alto da festa do Divino Pai Eterno.

Trindade respira fé

Um dos espetáculos mais bonitos é a caminhada dos romeiros em todos os dias da festa, sem interrupção de horário, na chamada Rodovia dos Romeiros, a GO-060, rodovia estadual que liga Goiânia a Trindade. Numa passarela ao lado da estrada, os peregrinos levam pelo menos quatro horas para romper os 18 quilômetros da via do trevo da capital até o pórtico da cidade que respira fé e devoção.

No caminho, são recepcionados por voluntários que oferecem lanches a todos, num centro de acolhida conhecido como OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás. Os fiéis recebem, de graça, pães, sucos, leite, café e têm assistência médica. Um total de 160 tendas comerciais, autorizadas, também estão instaladas ao longo da Rodovia dos Romeiros.

Luzia e a neta: Crédito: Divulgação

Filha especial

Não há distância que impeça o povo simples de Goiás e Estados vizinhos de manifestar sua fé. Mãe de uma filha especial de 48 anos de idade, dona Luzia Rosa da Silva, de 67, encontra na espiritualidade do Divino Pai Eterno forças para cuidar da sua filha. Agradeço muito pela vida dela. É difícil deixar minha filha em casa, mas estou aqui em intenção a ela, diz com firmeza dona Luzia, uma dona de casa aposentada que mora na longínqua Caiapônia, cidade que fica a 318 quilômetros da apital goiana. Neste ano, ela foi à festa em Trindade acompanhada da neta e companheira Ana Carolina Silva Santos, de 13 anos.

Todos são bem-vindos à cidade e ao Santuário do Divino Pai Eterno, localizado no centro da cidade, no alto de uma pequena colina. Na igreja são rezadas dezenas de missas, terços e novenas comandados por mais de 80 padres e irmãos da Congregação do Santíssimo Redentor, mais conhecidos como redentoristas, os mesmos que cuidam da Basílica Nacional de Aparecida, em São Paulo.

A devoção ao Divino Pai Eterno é a razão de ser de Trindade e do seu povo, que não mede esforços para acolher os peregrinos de todo o país que buscam na cidade goiana momentos de comunhão mais profunda com Deus. Todos muito orgulhosos da segunda maior festa religiosa do país, como fazem questão de proclamar. E eles querem continuar crescendo e, quem sabe, suplantar o Círio de Nazaré, a maior do Brasil. Por enquanto.

Leandro possui um memorial no Santuário Crédito: Divulgação

Leandro, o ídolo que não é esquecido

No Santuário-Basílica, há uma exposição permanente em homenagem ao cantor Leandro, que morreu há 20 anos. O local é o mais visitado entre as demais exposições na Sala dos Milagres. Um tradicional terno e chapéu brancos e outros objetos que pertenceram a Leandro, além de fotos, atraem a atenção de devotos e dos fãs do cantor.

Fiéis lotam completamente a basílica durante missa Crédito: Divulgação

Novo santuário está sendo construído

Inaugurado em 1994, o Santuário do Pai Eterno (a partir de 2006 tornou-se basílica), que comporta 7 mil pessoas (entre sentadas e em pé), já não tem tamanho e estrutura adequados para receber todos os fiéis que o procuram diariamente. Padre Robson de Oliveira, superior provincial dos redentoristas, muito conhecido pelas missas que celebra diariamente pela Rede Vida, sabe disso e está comandando pessoalmente a construção de um novo santuário, distante cerca de um quilômetro da atual basílica. A obra, que começou há seis anos, ainda está em suas fundações e não têm data certa para ser concluída. O sacerdote estima um tempo de oito anos, mas há quem aposte em mais.

O novo templo terá capacidade para receber 10 mil pessoas (entre em pé e sentadas), prova inconteste da crescente devoção ao Divino Pai Eterno. O valor da obra, suntuosa, não é revelado de jeito nenhum. E não adianta perguntar: a cúpula da Igreja local disfarça e, muito delicadamente, desconversa.

A devoção começou por volta de 1840. Conta a tradição que um casal encontrou um medalhão com a estampa da Santíssima Trindade. A partir daquele momento, passaram a dedicar sua vida ao Divino Pai Eterno. Eles rezavam diante do medalhão, acreditando que era um sinal divino. Com o tempo, vizinhos se juntaram ao casal nas orações e vários milagres foram acontecendo. Com a notícia se espalhando, as pessoas da comunidade se uniram para construir uma capela para continuar e aumentar o louvor ao Divino Pai Eterno.

O repórter viajou a convite da Romaria do Divino Pai Eterno

Serviço

Localização:

O Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno fica em Trindade, a 18 km de Goiânia. Ocupa a área central da cidade, conhecida como a capital da fé dos goianos. O principal acesso ao município, que tem cerca de 120 mil habitantes, é pela GO 060, chamada de Rodovia dos Romeiros.

Horários:

missas  segunda a sexta, às 7h e 19h30. Sábado, às 7h, 10h, 15h e 17h30. Domingo, 5h45, 8h, 10h, 12h, 15h e 17h30.

Transporte: