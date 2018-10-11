Confira o calendário da São Paulo Fashion Week N46

Loft criado para o São Paulo Fashion Week SPFW Crédito: Reprodução/Instagram @farolsantander

A próxima edição da São Paulo Fashion Week, marcada para o fim de outubro, irá chegar com uma série de novidades que prometem agitar o evento mais importante da moda brasileira. Em sua 46ª edição, a primeira desde que foi adquirida pelo grupo IMM, ela muda de casa: agora, a maior parte dos desfiles ocorrem no espaço Arca, na Vila Leopoldina.

Outra novidade é a expansão do Projeto Estufa: sete marcas novas irão apresentar suas criações no evento, ao lado de algumas das mais consagradas grifes do cenário nacional. Entre as estreantes estão a Piet, Cacete Company, Bobstore e Torinno.

Confira a seguir o calendário completo de desfiles:

19h30  Lilly Sarti

NOVA FASE DO SPFW

A São Paulo Fashion Week entra em um novo ciclo a partir da próxima temporada, que ocorre entre 21 e 26 de outubro. Em sua 46ª edição, a primeira desde que passou a integrar o portfólio do grupo IMM Esporte e Entretenimento, estreia novos formatos e endereço, o espaço Arca, na Vila Leopoldina. "Num mundo caótico, que pede mudanças, a moda traz isso como discurso, como imagem e como exemplo. O novo SPFW é um espaço aberto", diz o diretor criativo Paulo Borges.

No escopo do evento, além da moda, ganha destaque uma programação relacionada à economia criativa e empreendedorismo, especialmente por meio do projeto Estufa, que inclui desfiles de uma nova geração de estilistas, uma agenda de master classes e workshops (realizados no Arca e no Farol Santander) e uma exposição com curadoria da cenógrafa e cineasta Daniela Thomas e da artista Mari Nagem. "É um lugar onde você vê processos de criação dissolvendo fronteiras, como a informática trabalhando com a poesia ou a vestimenta usada como forma de discutir o corpo", explica Daniela.

No que tange à moda, além de nomes, como Amir Slama, Gloria Coelho, Osklen, Reinaldo Lourenço e Ronaldo Fraga, entram na escalação oficial da SPFW nº 46 as jovens marcas Cacete Company e Piet, com vocação street e casual, e a Torinno, com seu masculino de luxo, além da veterana Bobstore, com uma moda feminina urbana e levemente boêmia.