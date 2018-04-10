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SPFW

Confira o calendário da edição N45 da São Paulo Fashion Week

O evento acontece entre os dias 21 e 26 de abril e contará com a participação de 28 marcas

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 16:37
Desfile da Borana na edição N44 da SPFW Crédito: Ze Takahashi / FOTOSITE
A São Paulo Fashion Week (SPFW) ocupará o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, para sua edição N45. O evento, que acontece entre os dias 21 e 26 de abril, contará com a participação de 28 marcas. A marca capixaba Borana vai desfilar pela segunda vez, em parceria com o Sebrae o In-Mod. Já a designer de sapatos Débora Leal é a responsável pelas sandálias do desfile da PatBo. Entre os estreantes, estão as etiquetas cariocas Beira, de Lívia Cunha Campos, e Handred, de André Namitala; e a mineira Modem, comandada por André Boffano e Sam Santos. 
Outra novidade da semana de moda é que o estilista João Pimenta, que já faz parte da SPFW há várias edições com sua moda masculina, desfilará pela primeira vez uma coleção feminina. Vale prestar atenção na apresentação do Projeto Ponto Firme, cujas roupas são confeccionadas por detentos da penitenciária masculina Adriano Marrey.
Confira a seguir o calendário completo de desfiles:
SÁBADO (21)
12h30 - Água de Coco por Liana Thomaz
15h00 - Projeto Ponto Firme
SEGUNDA-FEIRA (23)
11h00 - Uma Raquel Davidowicz

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