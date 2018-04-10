Confira o calendário da edição N45 da São Paulo Fashion Week

A São Paulo Fashion Week (SPFW) ocupará o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, para sua edição N45. O evento, que acontece entre os dias 21 e 26 de abril, contará com a participação de 28 marcas. A marca capixaba Borana vai desfilar pela segunda vez, em parceria com o Sebrae o In-Mod. Já a designer de sapatos Débora Leal é a responsável pelas sandálias do desfile da PatBo. Entre os estreantes, estão as etiquetas cariocas Beira, de Lívia Cunha Campos, e Handred, de André Namitala; e a mineira Modem, comandada por André Boffano e Sam Santos.